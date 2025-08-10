Товарен влак дерайлира в Словения

Войната в Украйна:

10 август 2025
Товарен влак, превозващ насипни товари, дерайлира в Словения и по-конкретно в Боровница от Любляна до Приморска. Линията Приморска беше затворена и железопътният трафик в момента се осъществява с ограничения. Организиран е заместващ автобусен транспорт, като са възможни закъснения, съобщава националната словенска RTV Slovenia. Полицията потвърди, че инцидентът е станал през нощта. 

Локомотивът е дерайлирал с първите две оси при влизане в гара Чрнотиче. Сутринта компетентните служби успяха да отстранят последствията и линията беше затворена до 8:45 ч.

Словенските железници увериха, че няма пострадали. Причината за инцидента все още не е известна и се води разследване.

Огромно закъснение на влакове

Железопътната линия Приморска беше затворена в двете посоки през нощта и през по-голямата част от сутринта, като за всички пътнически влакове е организиран заместващ автобусен транспорт. 

В момента - с частични ограничения железопътното движение вече е стартирало на гара Боровница, но заместващ автобусен транспорт все още е организиран за пътниците до отмяната на всички ограничения. Това важи и за влаковете до Копер и международните влакове от и до Хърватия и от и до Италия.

„Възможно е да има закъснения с алтернативните услуги, така че, моля, вземете това предвид, когато планирате пътуването си“, предупреждават от железопътния транспорт. ОЩЕ: Дерайлира пътнически влак за Габрово, няма пострадали
