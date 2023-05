Макрон заговори за доставка на ракети с голям обсег за Украйна (ВИДЕО)

Държавният глава не разкри подробности за оръжията, които ще бъдат пратени на Киев, като отбеляза само, че сред тях ще има ракети, чийто обсег на полета "ще позволи на Украйна да окаже съпротива".

"Ние помагаме на Украйна да се противопостави на руския агресор. Това означава, че не доставяме оръжия, които могат да паднат на руска земя или да атакуват Русия", каза той, цитиран от TF1 и УНИАН.

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA Макрон е намекнал за доставката на ракети SCALP с голям обсег на действие. Те представляват френската версия на ракетите Storm Shadow, които Великобритания вече прати на украинската армия.

