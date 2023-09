Масова чистка в украинското министерство на отбраната

Припомняме, че в началото на месеца от поста на министър на отбраната на Украйна си тръгна Олексий Резников. На негово място дойде Рустам Умеров.

Освободени са общо 7 украински зам.-министри на отбраната, включително Анна Маляр. За нея Гончаренко пише в отделна публикация - иначе прилага и пълния списък. Смяташе се, че тя може да стане новия министър на отбраната на Украйна.

Маляр още не е коментирала темата - последната ѝ засега публикация в Телеграм касае ситуацията на фронта. Тя съобщава, че върнатата под украински контрол територия при Бахмут вече е 51 квадратни километра и че там действат само частите, които 10 месеца се бранеха в самия град - т.е. няма допълнителни нови подкрепления.

ОЩЕ: Русия губи в Украйна, но недостатъчно, за да е готова за справедлив мир (ВИДЕО)

The Cabinet of Ministers of Ukraine dismissed Volodymyr Havrylov, Rostyslav Zamlynskyi, Hanna Maliar, Denys Sharapov, Andriy Shevchenko and Vitaliy Deynega from the position of Deputy Minister of Defense of Ukraine. pic.twitter.com/HOWgwp7SRE