Молдова надви Русия: Екстрадират заловения в Гърция молдовски олигарх в родината му

Очаква се 59-годишният молдовски магнат Владимир Плахотнюк да се яви отново през следващите дни пред гръцки съдебен съвет, който се очаква да се произнесе в полза на екстрадицията му в Молдова, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Бившият депутат от Демократическата партия беше арестуван на 22 юли на международното летище в Атина, докато се опитваше да избяга в Дубай. Полицията нареди на рулиращ самолет да спре и го задържа. Той имаше четири псевдонима и 16 паспорта.

Издирван в Молдова от 2019 г., той е обвинен в измама, свързана с контролирането на три банки и прехвърлянето на стотици милиони чрез фиктивни компании в Латвия, Панама и Кипър. Съдебните документи описват 123 милиона евро, изпратени на латвийска организация.

Русия е издала и заповед за арест, обвиняваща го в заговор за убийството през 2014 г. на политическия му съперник, руския гражданин Ренато Усатий. Допълнителни молдовски заповеди за арест твърдят за измама при търговия с метали и незаконни печалби от държавен софтуер за идентификация. ОЩЕ: Русия и Молдова в надпревара за олигарха, хванат в Гърция