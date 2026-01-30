"Москва да използва по-мощни оръжия за успех в Украйна": Призив от висш руски политик

Руските законодатели искат Москва да използва по-мощни "оръжия на възмездието", за да постигнат военните си цели в Украйна, заяви днес председателят на Държавната дума, долната камара на руския парламент, Вячеслав Володин, цитиран от Ройтерс. Володин, който е и член на Съвета за сигурност на руския президент Владимир Путин, не уточни какъв вид оръжия има предвид.

"Нашите войски напредват. Депутатите от Държавната дума настояват за използването на по-мощни оръжия - "оръжия на възмездието". И за постигането на целите на специалната военна операция", заяви той, използвайки формулировката, който Москва използва за войната в Украйна.

Това беше второто публично изявление в два последователни дни от страна на ястребите, които настояват Русия да продължи и дори да засили военните си действия, в момент, когато американският президент Доналд Тръмп се опитва да накара двете страни да сключат мирно споразумение.

Призиви за ескалация

Вчера лидерът на руската Чеченска република Рамзан Кадиров заяви пред журналисти, че е против преговорите за слагане край на войната в Украйна и че Москва трябва да продължи боевете. "Смятам, че войната трябва да бъде доведена до своя край ... Аз съм против преговорите", подчерта той в Кремъл, където Путин посрещна президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Решението дали и кога Русия трябва да спре войната е изцяло в ръцете на Путин. Кремъл подчертава, че Русия би предпочела да постигне целите си в Украйна чрез дипломация, но ако това не е възможно, ще го направи с военни средства, отбелязва Ройтерс.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е приел личната молба на Тръмп да прекрати ударите срещу Киев до неделя, за да бъде създадена по-благоприятна атмосфера за преговори.

В публикацията си в "Телеграм" Володин отправи обиди към украинския президент Володимир Зеленски и заяви, че украинците ще се сблъскат с "нови проблеми от следващата седмица". "Оръжие на възмездието" е превод на немския термин "Vergeltungswaffe", който се отнася за оръжия с голям обсег, предназначени за стратегически бомбардировки по време на Втората световна война.

