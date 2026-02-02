Москва обмисля проверка на телефоните на пътниците в метрото

В московското метро може да бъде въведен „скрининг на телефони, ако е необходимо“. Тази мярка ще бъде в допълнение към съществуващите правила за сигурност, съобщиха от пресслужбата на московското метро пред РБК. „Безопасността на пътниците и комфортът при пътуване са приоритет за Московското метро. Като част от осигуряването на стандартите за безопасност, установени със заповед на руското Министерство на транспорта, всички пътници, използващи Московското метро, ​​се проверяват с металотърсачи в транспортните съоръжения на Москва“, добавиха от пресслужбата на Московското метро.

Още: Инцидент в Московското метро, има пострадали (ВИДЕА)

Мерките за проверка на телефони са установени със Заповед № 34 на Министерството на транспорта на Русия от 4 февруари 2025 г. Тя регулира процедурите за сигурност, както и допълнителните и повторните процедури за проверка, за да се гарантира сигурността на транспорта. „Инспекцията на радио- и телевизионна техника, фотографска, видео- и филмова техника, аудио- и видеотехника, мобилни телефони и персонални компютри, освен използването на инспекционна техника, се извършва чрез включването им и проверка на тяхната функционалност“, се посочва в документа.

Още: В московското метро с помощта на система за разпознаване на лица задържат участници в антивоенните протести

Освен в Москва, телефоните на пътниците в метрото се проверяват и в Санкт Петербург, както и в други градове. Заместник-губернаторът Кирил Поляков обяви на 30 януари , че от хората се иска да показват екраните на устройствата си поради засилените мерки за сигурност. Длъжностното лице отбеляза, че от посетителите не се иска да отключват устройствата си или да показват съдържанието им. Той обясни, че „това са трудни времена“ и призова всички да бъдат разбиращи. Адвокат Михаил Салкин обясни в ефира на радио РБК, че служителите на метрото не могат да налагат глоби на пътници за отказ да покажат телефоните си по време на проверка за сигурност. Те обаче имат право да откажат влизане в метрото.

Още: ВИДЕО: Путин откри метростанции в Москва и остави автограф, но ВИРТУАЛНО