Висш американски военен към Европа: Спрете да хленчите, Русия е във война с вас

Русия е във война с Европа. Това изявление направи генералът в оставка Бен Ходжис, бивш командир на армията на Съединените щати в Европа. „Русия е във категорична война с Европа, дори и да не го признаваме или да не искаме да го повярваме“, каза той на конференция в Осло, Норвегия, според The ​​Guardian.

Според Ходжис, описването на действията на Русия като „хибридна война“ е подвеждащо. Подобно описание не отразява мащаба на враждебните действия на Москва. Според генерала в оставка, Русия иска Европа да спре да подкрепя Украйна. „Докато не можем да накажем руснаците за това, което правят, това ще продължава всеки ден“, каза Ходжис.

Той отбеляза, че Европа трябва да се съсредоточи върху подкрепата на Украйна и укрепването на нейните отбранителни способности. Ходжис е убеден, че Европа е напълно способна да се защити. „Моля ви, спрете да хленчите. Защо има толкова много оплаквания за това какво ще правим, ако САЩ напуснат? Моля ви, изправете се срещу моя президент (Доналд Тръмп, бел. ред.). Накарайте ни да поемем отговорност. Накарайте ни да спазим обещанията си“, заяви Ходжис.

