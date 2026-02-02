Дъщерята на Шойгу с изненадващо назначение на апетитна длъжност (СНИМКИ)

Ксения Шойгу, дъщерята на бившия военен министър на Русия, а днес секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, е назначена за изпълнителен директор на Фонда за развитие на иновативния научно-технологичен център „Долината на Менделеев“. Фондът, наред с други неща, се занимава с редкоземните метали и по-точно предоставя експертна и технологична подкрепа за дейността на Ангаро-Енисейския клъстер за цветни, редки и редкоземни метали.

„Да се ​​одобри назначаването на Ксения Сергеевна Шойгу за изпълнителен директор на Фонда за развитие на иновативния научно-технологичен център „Долината на Менделеев“ и освобождаването на Александър Владимирович Масленников от тази длъжност“, се казва в правителствена заповед, цитирана от РБК.

Центърът „Долината на Менделеев“ е създаден с правителствено постановление през декември 2019 г. През септември 2025 г. мандатът му е разширен: сега той участва в разработването на технологии за отделяне и производство на редки и редкоземни метали, създаването на системи за съхранение и пренос на енергия и технологии за изкуствен интелект.

Ксения Шойгу. Снимки: Instagram/ksenia_shoigu