Зеленски с предупреждение към Иран: Няма да забравим нито един от хилядите дронове "Шахед", ударили нашите градове и села (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашното „деескалиране“ на конфликта с Русия – очевидна препратка към краткото прекратяване на огъня при атаките срещу енергийни съоръжения – спомага за изграждането на доверие в преговорите. Русия спря ударите срещу украинската енергийна инфраструктура миналата седмица, тъй като се очакваше температурите да паднат под -20 °C, след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп, според Кремъл.

„Мерките за деескалация, които влязоха в сила в нощта на 29 срещу 30 януари, спомагат за изграждането на обществено доверие в преговорния процес и неговия възможен изход“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Изявлението дойде, след като президентът се срещна с украинския преговарящ екип преди поредния кръг от преговори за прекратяване на войната, който ще се проведе в Абу Даби по-късно тази седмица. „Смятаме, че е реалистично да се постигне достоен и траен мир. Украйна е готова за реални стъпки“, подчерта Зеленски. Той добави, че украинските преговарящи ще проведат и двустранна среща с американската делегация в Абу Даби.

Териториите остават спорна точка в преговорите, а воюващите страни все още не са показали готовност за компромис. Русия иска да поеме пълен контрол над източната област Донецк в Украйна, което Киев отхвърля, твърдейки, че такава стъпка само ще окуражи Москва. Кремъл многократно е заплашвал, че ще продължи офанзивата си, ако Украйна не се съгласи да я предаде доброволно. През януари Русия причини най-сериозните прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването на Украйна за четиригодишната война, като я бомбардира с 4587 дрона и ракети с голям обсег, докато зимните температури паднаха драстично.

Зеленски с послание към Иран

„Украйна подкрепя народите, които ценят свободата и са наистина готови да се борят за нея. Целият свят вижда какво се случва в Иран, мащаба на убийствата и как иранският режим е инвестирал значителни средства в разпространяването на война и насилие в региона и по света. Украйна няма да забрави нито един от хилядите дронове „Шахед“, които са ударили нашите градове и села, нашия народ. Виждаме, че по въпроса за Иран другите в Европа са ни чули, Украйна, онези европейци, които призоваха за по-голямо ангажиране и по-принципна позиция, както и самите иранци“, каза в традиционното си вечерно видео обръщение Володимир Зеленски.

„Европейският съюз практически се съгласи с решението да определи една от основните организации на режима в Иран като терористична – така наречената Ислямска революционна гвардия. В момента текат европейските процедури. В Украйна вече приехме такова решение и определихме тази организация като терористична. За нас този въпрос е приключен. Всички терористи по света заслужават едно и също отношение и осъждане – никой не трябва да остане ненаказан. Благодаря на всички, които помагат за защитата на човешкия живот! Благодаря на всички, които подкрепят Украйна! Слава на Украйна!“, каза още Зеленски.

