Войната в Украйна:

Зеленски с предупреждение към Иран: Няма да забравим нито един от хилядите дронове "Шахед", ударили нашите градове и села (ВИДЕО)

03 февруари 2026, 00:32 часа 299 прочитания 0 коментара
Зеленски с предупреждение към Иран: Няма да забравим нито един от хилядите дронове "Шахед", ударили нашите градове и села (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неотдавнашното „деескалиране“ на конфликта с Русия – очевидна препратка към краткото прекратяване на огъня при атаките срещу енергийни съоръжения – спомага за изграждането на доверие в преговорите. Русия спря ударите срещу украинската енергийна инфраструктура миналата седмица, тъй като се очакваше температурите да паднат под -20 °C, след молба от президента на САЩ Доналд Тръмп, според Кремъл.

Още: Зеленски отправи пак предупреждение за Европа с мисълта, че малко го чуват (ВИДЕО)

„Мерките за деескалация, които влязоха в сила в нощта на 29 срещу 30 януари, спомагат за изграждането на обществено доверие в преговорния процес и неговия възможен изход“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Още: Русия не може да победи, Украйна също не може: Руски регионален депутат поиска край. Нов рекорд на руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изявлението дойде, след като президентът се срещна с украинския преговарящ екип преди поредния кръг от преговори за прекратяване на войната, който ще се проведе в Абу Даби по-късно тази седмица. „Смятаме, че е реалистично да се постигне достоен и траен мир. Украйна е готова за реални стъпки“, подчерта Зеленски. Той добави, че украинските преговарящи ще проведат и двустранна среща с американската делегация в Абу Даби.

Още: Кремъл: Путин е готов да се срещне със Зеленски само в Москва

Териториите остават спорна точка в преговорите, а воюващите страни все още не са показали готовност за компромис. Русия иска да поеме пълен контрол над източната област Донецк в Украйна, което Киев отхвърля, твърдейки, че такава стъпка само ще окуражи Москва. Кремъл многократно е заплашвал, че ще продължи офанзивата си, ако Украйна не се съгласи да я предаде доброволно. През януари Русия причини най-сериозните прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването на Украйна за четиригодишната война, като я бомбардира с 4587 дрона и ракети с голям обсег, докато зимните температури паднаха драстично.

Зеленски с послание към Иран

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Украйна подкрепя народите, които ценят свободата и са наистина готови да се борят за нея. Целият свят вижда какво се случва в Иран, мащаба на убийствата и как иранският режим е инвестирал значителни средства в разпространяването на война и насилие в региона и по света. Украйна няма да забрави нито един от хилядите дронове „Шахед“, които са ударили нашите градове и села, нашия народ. Виждаме, че по въпроса за Иран другите в Европа са ни чули, Украйна, онези европейци, които призоваха за по-голямо ангажиране и по-принципна позиция, както и самите иранци“, каза в традиционното си вечерно видео обръщение Володимир Зеленски.

„Европейският съюз практически се съгласи с решението да определи една от основните организации на режима в Иран като терористична – така наречената Ислямска революционна гвардия. В момента текат европейските процедури. В Украйна вече приехме такова решение и определихме тази организация като терористична. За нас този въпрос е приключен. Всички терористи по света заслужават едно и също отношение и осъждане – никой не трябва да остане ненаказан. Благодаря на всички, които помагат за защитата на човешкия живот! Благодаря на всички, които подкрепят Украйна! Слава на Украйна!“, каза още Зеленски.

Още: Мирните преговори за войната в Украйна се отлагат с няколко дни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Иран Володимир Зеленски война Украйна Шахед
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес