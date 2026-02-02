Житен режим 2026: Кога започва и как се прави

Житният режим започва винаги през месец февруари и датата се определя от пълнолунието. Сряда се приема за най-благоприятния ден за започването на този режим, за да се отпости на десетия ден в петък. Задължително е отпостването да стане преди датата на новолунието. През 2026 година житният режим започва на 4 февруари.

Подготовката за него е 10 дни, продължителността му също е десет дена и захранването след приключването на режима също е 10 дни.

История на житния режим

Според сведенията, житният режим завещан на Бялото братство преди около 80 години. Първоначално той се е изпълняват единствено от Дънов и от неговата готвачка сестра Йорданка Жекова от Бялото братство. Те са го правили тайно и режимът не е бил описан в нито една негова беседа. Според сведенията сестра Йорданка споделила режима след като Учителят се явил в нейния сън и й разрешил да го направи.

Целта на режима е не само пречистване на физическото тяло, но и освобождаване от всичко излишно и от заблудите, с които човек живее.

Хранене по време на житния режим

Основна храна е житото, което се разпределя на равни порции сутрин, обед и вечер. За ежедневното провеждане на режима са необходими следните продукти:

жито ( може да се използва лимец) - 100 гр.;

ябълки - 3 броя;

орехи - 9 броя;

мед - 2-3 чаени лъжици;

Всяко хранене за деня включва порция жито заедно с една ябълка, 3 ореха и мед.

Според Дънов, с появата на житото, е започнала и еволюцията на човека. Но за този режим е важна подготовката на житото. За целта 100 грама жито се измиват много добре. Вечерта измитото жито се слага в термос или керамичен съд, задържащ добре топлината. След това се залива с вряла вода почти догоре. Термосът се затваря добре - не трябва да има достъп на въздух до него.

На сутринта, 1 час преди закуска, първо се изпива житената вода на гладно. Може да се овкуси с мед и лимон Водата не трябва да се пие, а да се „дъвче”. След 1 часа може да консумирате 1/3 част от житото. То може да е леко сварено за една минута. Необходимо е да е омекнало, дори леко разпукнато, но в никакъв случай не трябва да е преварено.

На първия ден от режима сутринта се казва един път: „Господи, приеми ме в лечебницата на Природата за десет дни”.

Ябълките също са важна част от режима. Те трябва да са свежи, по възможност домашни или био и да се измият много добре. Ядат се по три на ден, но според Дънов това трябва да се прави със специална нагласа. Според него, "ябълката представлява най-фината мисъл на чувствата, тя внася мекота, прави човека благ, мек, снизходителен."

На ден трябва да се ядат и по 3 ореха. Препоръчително е да бъдат цели в черупките и да се разчупят непосредствено преди консумация. Според Дънов орехите развиват ума на човека,

С меда, който също е включен в режима, не бива да се прекалява – максималното количество е 2-3 чаени лъжици на ден. За него Дънов казва, че не оставя никаква утайка в организма.

Захранване след житняи режим

Отпоставането започва с “Ангелска супа”. Приготвя се от 3 средно големи картофа и няколко стръка накълцан магданоз. Може да се овкуси с лимон, но не се препоръчва добавяне на сол. Супата се консумира 2 дни. В периода на захранването могат да се ядат следните храни - 1 ден - картофи, 2 отново картофи или ориз, 3 ден - просо, булгур, 4 ден - елда; 5 ден - леща /задължително белена/; 6 ден - грах; 7 ден - зелен фасул; 8 ден - нахут, леща /небелена/; 9 ден - зеле; 10 ден - зрял фасул.

Важна част от режима е пиенето на достатъчно чиста вода всеки ден.

