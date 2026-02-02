Дрехите, които скъсяват живота на пералнята: НЕ ги слагайте в нея

Дори най-добрите перални машини не могат да се справят с всякакво пране. Ето кои дрехи никога не трябва да се поставят в барабана и защо - някои от тях могат да съсипят пералнята, докато за други е пагубно прането в нея.

Дрехи, които никога не бива да слагате в пералнята

Прекалено замърсени дрехи, дрехи с пясък, одеяла, покрити с козина от домашни любимци, както и дрехи с бучки мръсотия не трябва да се слагат за пране директно в пералнята. Големи количества пясък, пръст или косми могат не само да повредят пералнята, но и да попречат на дрехите да се изперат. Изтръскайте кърпите с пясък или прах навън или над кошче за боклук преди пране в пералня. Можете също да използвате валяк за мъх, за да премахнете по-голямата част от кучешката козина.

Ортопедичните възглавници, изработени от едно парче мемори пяна, осигуряват отлична опора за врата, но никога не трябва да се перат в пералня. Движението на барабана) и циклите на центрофугиране с висока скорост могат да повредят пяната. Вместо това, помислете за закупуване на висококачествена калъфка за възглавница, която може да се пере в пералня.

Някои големи и тежки завивки може да са обозначени като подходящи за машинно пране, но е важно да вземете предвид размера и капацитета на вашата пералня. Докато големите перални машини често могат да се справят със смесено пране от 10-11 кг, един-единствен артикул с тегло 9 кг може да окаже значително натоварване на машината.

Експертите препоръчват да не перете завивки с тегло над 7 кг, дори ако вашата пералня теоретично е проектирана за по-голямо количество пране.

Артикули с надпис „Само за химическо чистене“ също не трябва да се слагат в пералнята. Винаги проверявайте етикета преди пране. Ако пише „само за химическо чистене“, рискувате да повредите, свиете или обезцветите дрехата си.

Деликатните тъкани (коприна, кашмир и кожа), декорираните артикули и официалните облекла като костюми и вечерни рокли обикновено изискват химическо чистене.

Винтидж артикули или модерни дрехи, изработени от деликатни материи (коприна, кашмир, велур и дантела), не трябва да се перат в пералня. Те трябва да се перат на ръка с мек препарат в студена вода или да се почистят на химическо чистене.

Артикули с разкопчани ципове също не трябва да се перат в пералнята. Независимо дали перете дънки, якета или спално бельо, винаги се уверявайте, че циповете са напълно затворени.

Зъбците на отворен цип могат лесно да се закачат за други тъкани и да разкъсат дрехи. Също така, не забравяйте да закопчаете мрежестите торби за пране, преди да ги хвърлите в барабана. Освен това, попадайки в пералнята, зъбците могат да я повредят.

Когато зареждате пералнята, винаги проверявайте джобовете за предмети като монети, ключове, кърпички, стари касови бележки или балсам за устни. Балсами, касови бележки и кърпички могат да оцветят всички дрехи с малки парченца или мазнини, а метални предмети (монети и ключове) могат сериозно да повредят барабана и вътрешността на пералнята.

