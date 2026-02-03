Любопитно:

Серия от трусове разлюляха залива на Сан Франциско

03 февруари 2026, 01:22 часа 323 прочитания 0 коментара
Серия от малки земетресения разтърсиха района на залива на град Сан Франциско в САЩ днес, в зона, която през последните месеци стана обект на силна сеизмична активност, предаде Асошиейтед прес. Според Геоложката служба на САЩ (USGS) най-силното от земетресенията е било с магнитуд 4,2 и е било регистрирано малко след 7 ч. сутринта местно време (21 ч. българско) южно от градчето Сан Рамон в щата Калифорния.

Най-малко десетина други по-малки земетресения са били регистрирани в същия район, като са започнали половин час преди това и са продължили повече от час. Няма информация за сериозни щети или пострадали. Земният трус е бил усетен в радиус от над 48 км - в Сан Франциско и в градчетата Оукланд и Ричмънд в източната част на залива. През последно време градчето Сан Рамон бе засегнато от поредица земетресения.

В района на окръг Контра Коста бяха регистрирани 87 земетресения с магнитуд 2 или по-висок през ноември и декември миналата година, според анализ на данните на Геоложката служба на САЩ, направен от всекидневника “Сан Франциско Кроникъл” миналия месец. 

Този район има история на така наречените сеизмични рояци - явление, при което в ограничена зона се регистрират многократни земни трусове, които не следват типичната последователност на основен трус и вторични трусове, обясняват сеизмолози.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
трус земетресение земетресения Сан Франциско
