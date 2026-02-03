"Колосални загуби": Украйна с плашещи данни за младежите, напуснали страната

Преди пълномащабното нахлуване в Украйна имаше около 10 милиона младежи, докато сега те са около 7,6 милиона. Това написа министърът на културата и вицепремиер по хуманитарната политика Татяна Бережная на страницата си във Facebook . Това са колосални загуби“, отбеляза тя. Бережная сподели, че през последните години украинската младеж е преживяла изключителни изпитания: война, загуби, принудително разселване, въздушни нападения, атаки и пречки пред образованието. „Но те, както никой друг, ни показват отговорност, сила и лидерство“, подчерта тя.

Министърът отбеляза, че основната задача на правителството е да създаде достойни условия за младежите да се развиват и да реализират своя потенциал. „Безопасността на украинската младеж трябва да се превърне в споделен приоритет за целия свят. Защитата на Украйна, подкрепата за борбата срещу агресора и налагането на санкции срещу Русия са най-ефективните инструменти“, пише Бережная.

Тя се обърна към партньорите си с молба да помогнат за спирането на Русия. „Украйна се защитава от Русия и е подложена на ежедневни атаки от почти четири години. Но в същото време ние сме страна, която планира бъдещето. В центъра на това бъдеще са младите хора“, добави министърът на културата.

Според Бережная, дори в най-трудните обстоятелства, Украйна инвестира в образование, развитие и възможности за младите хора. Това включва, по-специално, развитие на лидерство и предприемачество, подкрепа на културните и креативните индустрии и укрепване на цифровите компетенции на украинската младеж.

„Работим, за да гарантираме, че всеки човек може да расте, да се развива и да изразява себе си в Украйна. Благодарим на украинските партньори за подкрепата им“, заяви вицепремиерът по хуманитарната политика в изявление.

Проучване на нагласите сред младите

Предишно проучване, проведено от Киевския институт по социология, показва, че само 20% от украинците вярват, че войната ще приключи в близко бъдеще или поне тази година. 43% смятат, че боевете ще приключат едва следващата година, което означава през 2027 г. или по-късно. 19% от анкетираните са избрали отговора „трудно е да се каже“. Отбелязва се, че 65% от анкетираните са заявили, че са готови да издържат войната толкова дълго, колкото е необходимо, докато 17% са предложили времева рамка от шест месеца или няколко месеца.

Олексий Антипович, ръководител на социологическата група „Рейтинг“, заяви, че броят на украинците, желаещи да се завърнат у дома, намалява всяка година. Антипович отбеляза, че в момента само една трета от напусналите са готови да го направят. Експертът прогнозира, че процентът на реално завръщащите се ще бъде много малък. Следователно, Антипович смята, че войната ще доведе до демографска криза в Украйна.

