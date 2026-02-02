Оставката на Румен Радев:

Кая Калас: Няма разрив между Европейския съюз и НАТО

02 февруари 2026, 21:42 часа 288 прочитания 0 коментара
Няма разрив между Европейския съюз и НАТО. Това каза Кая Калас - върховен представител на Евросъюза за външна политика и сигурност. "23 държави от европейското обединение са част и от Алианса. Ние работим заедно, ръка за ръка, и в допълнение на това, което Северноатлантическият пакт прави", каза още Калас. Тя обаче добави, че Европа трябва да стане по-независима във военен аспект.

Калас е в Осло, където започна годишната конференция по сигурността. Войната в Украйна, апетитите на САЩ към Гренландия и ситуацията в Близкия изток ще бъдат сред акцентите в тазгодишното издание на форума. Конференцията е под надслов "Трансатлантическото партньорство се изправя пред новото нормално".

