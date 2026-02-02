Лайфстайл:

Под претекст, че се борят с измамите: В Русия блокират сметки на граждани, от Думата обещаха промяна

Държавната дума ще коригира законите, поради които банките блокират сметките и преводите на гражданите под претекст, че се борят с измамите. Това заяви председателят на комисията по финансовия пазар към Държавната Дума Анатолий Аксаков. Според него, не става въпрос за преразглеждане на цялата система от ограничения, а за онези норми, които създават прекомерни неудобства „за добросъвестните клиенти на банките“.

Аксаков призна, че на практика на хората все по-често се налага да доказват на банките правото си да разполагат със собствените си пари – да потвърждават операции, да обясняват преводи, да общуват със служители на службите за сигурност. Според него, приетите по-рано решения ще бъдат доработени там, където са „прекалили“ и пречат на нормалното ползване на сметките.

„Ще коригираме тези решения, ще ги проучим и ще ги направим по-оптимални, а там, където са прекалили, ще ги обърнем в обратната посока, ще ги изправим“, каза той. При това депутатът добави, че според него около 80% от жалбите за блокиране могат да бъдат инициирани от измамници с цел да се създаде впечатление за масово недоволство от мерките, докато реалните жалби от граждани са около 20%.

