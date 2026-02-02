Принцесата имала връзки с Епстийн, синът й заплашен от 10 г. затвор: Тежки времена за норвежкия кралски двор

Пореден скандал разтресе норвежкото кралско семейство. Синът на норвежката престолонаследничка – кронпринцеса е обвиняем в четири изнасилвания и други тежки престъпления. Мариус Борг Хойби трябва да се яви в съда още утре. Според следователите, делото включва общо 38 нарушения — сред тях са физическо и психологическо насилие над няколко бивши партньорки, причиняване на телесни повреди и заплахи с нож. Ако бъде признат за виновен, го очаква присъда до 10 години затвор.

Scandal in the royal family: the son of Norway’s crown princess heads to the dock



Police suspect Marius Borg Høiby of four rapes and other serious crimes. He is due to appear in court as early as tomorrow.



According to investigators, the case includes a total of 38 episodes —… pic.twitter.com/Is26Md9feC — NEXTA (@nexta_tv) February 2, 2026

Норвежкият кралски двор подчертава, че Мариус не е член на кралското семейство и не притежава статут на публична личност. По-рано Хойби призна, че се бори с наркотична зависимост.

Връзки с Епстийн

Същевременно изплува още една скандална история: майката на Хойби, кронпринцеса Метте-Мариит, се споменава в наскоро оповестени документи, свързани с Джефри Епстийн. Името ѝ се среща стотици пъти в разсекретените файлове.

Норвежки медии съобщават, че кронпринцесата е отсядала в дома на Епстийн във Флорида и е поддържала близки контакти с него дори след като обвиненията за сексуално изнасилване станаха публични. Метте-Мариит се е извинила, като определи връзката си с Епстийн като „безотговорна и срамна“.

