Принцесата имала връзки с Епстийн, синът й заплашен от 10 г. затвор: Тежки времена за норвежкия кралски двор

Пореден скандал разтресе норвежкото кралско семейство. Синът на норвежката престолонаследничка – кронпринцеса е обвиняем в четири изнасилвания и други тежки престъпления. Мариус Борг Хойби трябва да се яви в съда още утре. Според следователите, делото включва общо 38 нарушения — сред тях са физическо и психологическо насилие над няколко бивши партньорки, причиняване на телесни повреди и заплахи с нож. Ако бъде признат за виновен, го очаква присъда до 10 години затвор.

Норвежкият кралски двор подчертава, че Мариус не е член на кралското семейство и не притежава статут на публична личност. По-рано Хойби призна, че се бори с наркотична зависимост.

Връзки с Епстийн

Същевременно изплува още една скандална история: майката на Хойби, кронпринцеса Метте-Мариит, се споменава в наскоро оповестени документи, свързани с Джефри Епстийн. Името ѝ се среща стотици пъти в разсекретените файлове.

Норвежки медии съобщават, че кронпринцесата е отсядала в дома на Епстийн във Флорида и е поддържала близки контакти с него дори след като обвиненията за сексуално изнасилване станаха публични. Метте-Мариит се е извинила, като определи връзката си с Епстийн като „безотговорна и срамна“.

