Мрежите на мобилните оператори в Русия рухнаха преди Парада на победата

Във впечатляваща координация явно всички основни мобилни оператори в Русия са решили да прекъснат работа точно по време на репетицията за парада по случай Деня на победата, който ще се проведе на Червения площад в Москва на 9 май. От 11:00 ч. московско време днес, 5 май, абонатите на Beeline, MegaFon, MTS, Tele2 и Yota в няколко големи руски града изведнъж се озоваха в цифрово затъмнение. Не е изненадващо, че най-много оплаквания дойдоха от столицата.

Още: Путин: Винаги имам желание да ударя някого (ВИДЕО)

Жителите на Москва и Московска област масово се оплакаха от смущения в работата на мобилния интернет и комуникациите, свидетелстват данните на службите за мониторинг Downdetector и Sboy.rf.

Russian media report that, in a stunning display of coordination, all mobile operators in Moscow decided to take a break exactly when the Victory Day parade rehearsal was underway.



Starting at 11:00 a.m. Moscow time, subscribers of Beeline, MegaFon, MTS, Tele2, and Yota across… pic.twitter.com/fU39U4HXMW