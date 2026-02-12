На извънредната среща в Белгия: Евросъюзът отвори вратата за "Европа на различни скорости"

Европа оставя зелена светлина за възможни сътрудничества между отделни държави членки, ако всички 27 страни не успяват да напредват с еднакво темпо по ключови теми, свързани със задълбочаването на общия пазар. Това стана ясно след извънредната среща на върха на европейските лидери в Белгия.

Решението на практика отваря вратата за т.нар. „Европа на различни скорости“ – тема, която дълго време се приемаше като табу в рамките на Съюза. Според обсъжданията, когато липсва единодушие или достатъчно напредък на ниво ЕС-27, група държави ще могат да продължат интеграцията помежду си, без да бъдат възпирани от страни, които не желаят или не могат да се включат. Това означава, че отделни държави членки ще могат да се движат с по-бързо темпо в определени политики и инициативи, докато други ще имат възможност да се присъединят на по-късен етап. Това е основният извод от извънредния европейски форум в Белгия.

