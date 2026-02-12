Лайфстайл:

Макрон няма да разговаря с Путин през следващите дни

12 февруари 2026, 22:56 часа 199 прочитания 0 коментара
Макрон няма да разговаря с Путин през следващите дни

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма спешност за откриване на диалог с руския лидер Владимир Путин, като подчерта необходимостта европейците да прецизират своите цели, пише АФП. Макрон обяви през декември намерението си да възобнови преките контакти с Путин, които до голяма степен бяха преустановени след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Още: Франция разобличи дезинформационна операция срещу Макрон, свързана с Русия

„Не става въпрос за дни, има подготовка, която трябва да бъде направена“, каза президентът пред журналисти след разговорите на лидерите на ЕС в Белгия. „Мисля, че това, от което се нуждаем сега, е да работим помежду си върху това какво желаем да поискаме“.

Още: Топ дипломат на Макрон води тайни преговори с Путин

По-рано този месец Макрон изпрати своя дипломатически съветник в Москва, за да започне подготовката на основата. „Трябва да подготвим това, като европейци, за да бъдем готови, когато дойде подходящият момент, за разговор с руснаците. И какво искаме? Искаме гаранции за сигурност за Украйна, но също така и неща за европейците“, каза френският лидер.

Още: Стармър като копие на Макрон: С тъмни очила и проговори на френски (ВИДЕО)

Сред своите приоритети Макрон посочи „въпросите на просперитета, бъдещето на нашата Европа и архитектурата на сигурността“. Френският лидер повдигна възможността за възобновяване на диалога с Путин в интервю, публикувано от няколко вестника, като аргументира, че той трябва да бъде „добре организиран“ с европейските партньори, но без да участват „твърде много събеседници“. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Франция Владимир Путин Еманюел Макрон война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес