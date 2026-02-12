Макрон няма да разговаря с Путин през следващите дни

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма спешност за откриване на диалог с руския лидер Владимир Путин, като подчерта необходимостта европейците да прецизират своите цели, пише АФП. Макрон обяви през декември намерението си да възобнови преките контакти с Путин, които до голяма степен бяха преустановени след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Не става въпрос за дни, има подготовка, която трябва да бъде направена“, каза президентът пред журналисти след разговорите на лидерите на ЕС в Белгия. „Мисля, че това, от което се нуждаем сега, е да работим помежду си върху това какво желаем да поискаме“.

По-рано този месец Макрон изпрати своя дипломатически съветник в Москва, за да започне подготовката на основата. „Трябва да подготвим това, като европейци, за да бъдем готови, когато дойде подходящият момент, за разговор с руснаците. И какво искаме? Искаме гаранции за сигурност за Украйна, но също така и неща за европейците“, каза френският лидер.

Сред своите приоритети Макрон посочи „въпросите на просперитета, бъдещето на нашата Европа и архитектурата на сигурността“. Френският лидер повдигна възможността за възобновяване на диалога с Путин в интервю, публикувано от няколко вестника, като аргументира, че той трябва да бъде „добре организиран“ с европейските партньори, но без да участват „твърде много събеседници“.