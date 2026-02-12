Кървавата статистика за 2025 г.: Убитите и ранени цивилни украинци и руснаци във войната, подпалена от Путин

През 2025 г. 2919 цивилни са били убити от обстрели от Русия и Украйна от двете страни на фронта. Това е рекорден брой от 2022 г. насам, според мониторинговата група CIT (Conflict Intelligence Team).

CIT публикува доклад, анализиращ въздействието на атаките върху цивилната инфраструктура от двете страни на фронта през 2025 г. Той предоставя данни за смъртните случаи и ранените цивилни в Украйна, окупираните ѝ територии и Русия.

Разследващите изчисляват, че удари с дронове са убили 1376 души и са ранили други 10 089 през 2025 година. Това е повече от всички други видове оръжия взети заедно. Най-смъртоносният месец беше юли, с 363 убити и 2230 ранени от двете страни на фронта.

Според оценки на CIT, през 2025 г. в Украйна са били убити най-малко 2919 цивилни, а други 17 775 са били ранени. Разследващите твърдят, че това е рекорден брой жертви от 2022 г. (най-смъртоносната година на войната - CIT). От ООН също са стигнали до подобно заключение.

Съгласно доклада на CIT, 79% от всички жертви са станали в контролираните от Украйна територии - 2348 убити и 13 952 ранени. Това е увеличение с 35% в сравнение с 2024 г. Междувременно броят на жертвите в окупираната част на Украйна и в Русия е намалял с 6% – съответно 298 убити, 1751 ранени и 273 убити, 2072 ранени.

В териториите, контролирани от Украйна, Донецка област е пострадала най-много, със 756 убити и 2339 ранени. През 2025 г. обаче обстрелите са засегнали всички украински региони. Повече от 150 души са били убити в Херсонска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка област и Киев.

В окупираната част на Украйна най-голям брой смъртни случаи е регистриран в Херсонска област – 144 убити и 541 ранени. Окупираната част от Донецка област обаче е понесла най-много ранени – 870 души, а други 82 са били убити.

В Русия Белгородска област е била най-силно засегната, като тази година са загинали 134 души и са били ранени 1202. Това е с 13% по-малко от миналата година. Курска област е била втора, а Брянска област трета. Най-отдалеченият засегнат регион е Удмуртия, с трима загинали и 45 ранени.

Най-смъртоносните удари - руски

Руският обстрел на Тернопол на 19 ноември, 2025 година, е бил най-смъртоносен – 38 загинали, включително 9 деца, и 92 ранени. Две крилати ракети Х-101 тогава удариха жилищни сгради. Най-голям брой и убити, и ранени има след руската комбинирана въздушна атака от 24 юни, 2025 година в Днипро (Днепропетровск), когато 340 души са били ранени, а 21 са били убити. Една от руските ракети е ударила близо до пътнически влак.

Източник: CIT