Нищо не е повредено: Руска версия, докато военна база в Крим не спира да гори (СНИМКИ и ВИДЕО)

Продължават вторични взривове, горят и пожари: Последиците от украинското отмъщение за Одеса: Руснаците още не могат да ги овладеят (ВИДЕО). А на фона на долните снимки и видео за последиците от удара, в ТАСС се появи материал, според който председателят на Общинския съвет на Крим Владимир Константинов казал, че "по предварителни данни" нямало разрушения на инфраструктура извън ударения военен полигон.

Украйна отвърна на втория руски удар в Одеса: Поразен е полигон в Крим (ВИДЕО)

Video from the burning site. pic.twitter.com/L4OIwVfly2

Руски ракети са ударили пристанищна инфраструктура в Одеса - складове за зърно и маслодайни продукти, както и цистерни с гориво плюс оборудване за товари. Ударен е и склад на компания, произвеждаща фойерверки и цигати. Най-малко 10 души са ранени. Това е равносметката от най-масираната руска въздушна атака, която украинският черноморски град преживя от началото на войната в Украйна.

За мащаба свидетелстват официалните данни - общо по цели в Украйна, главно в Одеса, руската армия е изстреляла общо 16 ракети "Калибър", 8 ракети Х-22, 6 ракети "Оникс" и 1 ракета Х-59, както и 32 дрона клас "Шахед". Свалени са 13 ракети "Калибър", както и ракетата Х-59, свалени са и 23 дрона.

Ракетите Х-22 обаче остават много трудни за украинското ПВО. Според военни експерти, ракетите "Оникс" и ракетата Х-59 са използвани като примамка за украинските ПВО системи, за да се разкрият. След това руската цел е да унищожи колкото се може повече от тях. Досега в официалния телеграм канал на руското военно министерство няма и дума за обстрела през тази нощ.

Какво поражение е нанесла една от руските ракети в Одеса - вижте впечатляващата снимка:

A crater after the arrival of a missile in the Odesa region. pic.twitter.com/tGmf3IQHzj