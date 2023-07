Над 2200 евакуирани в Крим след мощни експлозии (ВИДЕО)

Официално не се уточнява причината за пожара, но руски медии съобщиха, че в района са били чути експлозии, а кадри показват гъсти колони черен дим. При това според властите пожарът в ударения склад с боеприпаси ще продължи и в следващите ден или два, пише руският телеграм канал "Политика Страны". Според тях гражданската инфраструктура не е пострадала.

Russian media report explosions and detonations in an ammunition warehouse in occupied Ukrainian Crimea. Reportedly, 2,000 people from nearby villages are being evacuated. pic.twitter.com/zQE7XyIfnQ

Следващото видео може да бъде видяно само от абонати на приложението "Телеграм":

Новината идва два дни след като Кримският мост - ключова артерия за военни доставки от континентална Русия към окупираните части на Украйна, бе повторно взривен след като това вече се случи веднъж през октомври миналата година. Заради пожара беше затворен участък от магистралата Таврида, която пресича полуострова.

Автобусният трафик по междурегионалните маршрути е бил "временно пренасочен", съобщи в Telegram Николай Лукашенко от транспортното министерство на Крим.

Fire at a landfill in Kirovske district



2,225 people are being evacuated from four villages in Crimea's Kirovske district after explosions at a landfill, Gauleiter Aksyonov has said. pic.twitter.com/ihnLnWk3FD