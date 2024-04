Най-глупавата руска тактика: Руски военни блогъри я обсъждат и критикуват (ВИДЕО)

Сега тактиката се прилага в руската операция, целяща превземане на Часов Яр, Бахмутско направление – самото руско военно министерство го показа с видеокадри в своя официален канал в Телеграм, отбелязва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си анализ, като включва и препратка към публикацията на руското министерство. В анализа има и още препратки с такива примери – и руски коментари как това е "изключително глупаво", а не "дръзко", както го определя руското военно министерство. Аргументът в подкрепа на тактиката е, че така по-бързо се превозва пехота за атака. ISW обаче събира и коментари от руски военни телеграм канали в препратки как през лятото на 2023 година официалните руски медии говореха за провалите на украинците в контраофанзивата им, а сега нищо не казват за множеството и от различни видеа как руснаците биват "утилизирани", возейки войници на покривите на превозни средства, били те и бронирани.

"Единственият проблем е лъжата. Лъжете себе си. И щом започнете да спирате да лъжете, може би нещо ще започне да се променя. (...) въпреки това руските войници напредват и окупират вражеска територия, но всичко това е цена, която не може да се измери с нищо", обобщава свързваният с ЧВК Вагнер руски телеграм канал "Сива зона".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има доста рязко намаление на интензивността бойните действия. Украинците отчитат 20 руски пехотни атаки по-малко на дневна база – общо 56 бойни сблъсъка по целия фронт за изминалото денонощие. (КАРТА) Най-горещо е било в Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) – 26 отбити руски пехотни атаки. На второ място е Бахмутското направление, към Часов Яр – 14 отбити руски пехотни атаки по украински данни за последното денонощие, двойно по-малко като обем атаки на дневна база. Пълно затишие има в Купянското направление, в Лиманското направление е регистрирана само 1 руска пехотна атака, отбита при село Терно (15 километра западно от град Кремена). Специално за Терно, руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в обзора си за деня, че украинците успешно контраатакуват и са си върнали редица загубени по-рано позиции. Боевете всъщност не се водят в самото село, а на изток от него.

Видеобозор с кадри от 7 април на случващото се в няколко направления на фронта (на запад от Авдеевка – Бердичи и Керамик, разширява се фронта на север; Богдановка – на изток от Часов Яр и 5-6 километра северозападно от Бахмут; Клещеевка – 5-6 километра на юг-югозапад от Бахмут; Новомихайковка; Терно):

Several repulsed Russian attacked in the vicinity of Berdychi, west of Avdiivka. pic.twitter.com/Me115GsQJC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2024

(КАРТА) По отношение на Часов Яр, популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че Богдановка вече е превзета. Ако е вярно, това отваря фронт от север за руска атака на Часов Яр, през Калиновка – украинският телеграм канал Deep State посочва, че руснаците напредват в Богдановка (КАРТА). По украински данни, руснаците са атакували от север, за да ударят Богдановка по фланга. Семьон Пегов обаче предупреждава, че украинците правят контраатаки, за да спират и изтласкват руските части, заемащи нови позиции за пълномащабна атака на Часов Яр.

(КАРТА) Относно Новопавловското направление, с поглед от юг към линията на боевете при Авдеевка, руснаците лека-полека заемат нови позиции в Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка). Повече от половината Първомайско е в руски ръце, твърди Пегов – по украински данни руските части са напреднали още северно от селото и продължават с тактиката да пращат постоянно малки щурмови групи. (КАРТА) При Красногоровка обаче е имало по-голяма руска атака с помощта на превозни средства – тя се е провалила напълно. Използван е и танк, който буквално изглежда като костенурка заради приспособления, които да пречат на дронове да го взривят – вече е кръстен "блядмобил" (СНИМКА). Има и ВИДЕОКАДРИ - първо на цялата атака (ВИДЕО, 18+), а отделно и на т.нар. блядмобил.

Amazing. They even filmed the rare specie. pic.twitter.com/tnXeVQXc0o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2024

Семьоновка, Бердичи, Уманско – украинците ще държат до последно тази отбранителна линия на около 15-20 километра западно от Авдеевка, предупреждава Семьон Пегов, но твърди и, че руските части успяват да напредват, макар и много бавно. Има видеокадри как БТР "Брадли" стреля по руски позиции, които са повече на север, чак към Керамик (10-тина километра от Бердичи):

North of Avdiivka, a Ukrainian M2A2 Bradley IFV mounted squad assaults a Russian held treeline, with the Bradley supplying 25mm Bushmaster fire in support. pic.twitter.com/NM84a3Jnrt — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 8, 2024

Все още обаче боеве има и в Орловка – Трета щурмова бригада на украинската армия публикува видеокадри на свои бойци, водещи сражения:

Centuria unit of 3rd Assault Brigade in fights for Orlivka, west of Avdiivka. Heavy fighting in and around the settlement are still ongoing. pic.twitter.com/361De1tuNJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 8, 2024

(КАРТА) Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, посочва в пресен свой анализ каква е основната цел на руснаците на запад от Авдеевка – колкото се може повече да се приближат до Селидово и Покровск. Следващата непосредствена руска цел е линията Очеретино - Уманско. "Към днешна дата предните части на противника успяват да достигнат линията Бердичи-Първомайско и продължават активни настъпателни действия към Нетайлово, Уманско, като се опитват да пробият между Бердечи и Семьоновка към Новопокровско и Новоселовка". По негова оценка, за изпълнението на тези цели, руснаците имат 86 000 – 87 000 войници с 335-340 танка, 720-725 други бронирани машини, до 880 гаубици и около 250 ракетни системи за залпов огън. Изрично украинският военен анализатор казва, че техниката е доста малко за размера на силите, но и че явно нанесените от украинците загуби специално като танкове и бронетранспортьори тежат. Основната тежест на боевете сега носи Втора руска комбинирана армия с Първи руски армейски корпус, а повече в резерв е 41-ва руска комбинирана армия.

Другата голяма руска цел според анализа на Машовец – да се подготвят условия за блокиране на района на Курахово (Новопавловско направление) или да се атакува Торецк. Украинският о.з. полковник предвижда, че най-вероятно ще бъде атакуван Торецк: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

По-сериозна руска атака с бронирана техника е имало и в посока Работино, западната част от Запорожка област. Става въпрос за селото, превзето от украинците при неуспешната им контраофанзива от лятото на 2023 година, по направлението Орехов – Токмак – Мелитопол. Работино се намира на 10 километра южно от Орехов. Вече имаше дискусии в украински източници, че там координацията и комуникацията на украинските части трябва да се подобри, защото руснаците организират атаки, имат позиции в южните покрайнини на селото, но все още не могат да се укрепят и да натиснат да превземат цялото село.

