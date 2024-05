Напрежението в Грузия доведе до арести (ВИДЕА)

Грузинските сили за сигурност използваха водно оръжие, сълзотворен газ и зашеметяващи гранати след като депутатите обсъдиха спорния проектозакон.

Управляващата партия "Грузинска мечта" се опитва от 9 април да прокара законопроекта, след като не успя да направи това през пролетта на миналата година, когато също имаше големи протести срещу планираното законодателство.

Georgian Police started to shoot protesters, at least one person was shot and were removed from the scene by the protesters.



