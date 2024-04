Не искал руски паспорт: 88-годишен украинец избяга от окупирания Донецк с една раница на гръб (ВИДЕО)

Още: Украинската армия се разпада, няма да ни спрат американските пари: Дясната ръка на Кадиров

Мъжът на име Иван Якович поел от вкъщи с една раница на гръб и вървял пеша, криейки се от обстрелите, докато преминал на контролираната от Украйна територия. Оказана му е помощ първоначално от доброволци, след което и от властите. В момента той е настанен във временен приют и предстои да бъде поет от една от институциите за социална защита, които ще му предоставят жилище и ще му бъде оказана необходимата помощ.

Mr. Ivan, 88 years old, left the occupied part of Ocheretyne, Donetsk region, on his own in order not to receive Russian citizenship.



He walked all night and was under shelling to reach the territory controlled by Ukraine. Volunteers met him on the road and took him to a safe… pic.twitter.com/5YG6sc1z5E