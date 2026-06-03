"Не мога да дишам": Полицията в Англия задържа умиращ младеж вместо нападателя (ВИДЕО)

Във Великобритания избухна голям скандал заради убийството на млад поляк. Полицията повярва на убиеца и арестува жертвата. Кадри от полицейски камери показват как тежко раненият Хенри Новак, който многократно казва „Намушкан съм“ и „Не мога да дишам“, е окован в белезници и задържан. По-късно той издъхва. Междувременно нападателят - 23-годишният сикх Викрам Дигва, вече е излъгал полицията, твърдейки, че е жертвата.

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Според съда Дигва е намушкал студента пет пъти, включително веднъж в сърцето, използвайки голям кинжал. След нападението той се е опитал да прикрие престъплението и се е представил фалшиво като жертва.

По-късно полицията призна, че нараняванията са били фатални и младият мъж не е могъл да бъде спасен. Действията на служителите на мястото обаче предизвикаха обществено възмущение - семейството заяви, че синът им е бил унижен и игнориран.

Съдът призна Викрам Дигва за виновен в убийство и го осъди на доживотен затвор с минимален срок от 21 години. Майка му също беше призната за виновна в съучастие в престъплението.

In the UK, a major scandal has erupted over the killing of a young Polish man. Police believed the killer and arrested the victim



Footage from police bodycams shows a severely injured Henry Nowak, who repeatedly says “I’ve been stabbed” and “I can’t breathe,” being handcuffed… pic.twitter.com/WpPU1akOVx — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2026

Разследване на полицейските действия продължава. Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че инцидентът не трябва да се използва за противопоставяне на „бели британци срещу небели“.

Десни политици обвиниха властите в лицемерие, заявявайки, че правителството на Обединеното кралство е реагирало по-силно на смъртта на Джордж Флойд в САЩ, отколкото на убийството на млад мъж в собствената си страна.