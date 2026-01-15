Войната в Украйна:

Невъзмутим: Украинец чисти снега докато около него избухват "Шахед"-и (ВИДЕО)

15 януари 2026, 12:24 часа 247 прочитания 0 коментара
Невъзмутим: Украинец чисти снега докато около него избухват "Шахед"-и (ВИДЕО)

Кадри, заснети от улична видеокамера в Лвов рано тази сутрин, 15 януари, показаха какво представлява ежедневието на украинците и как те до такава степен са свикнали да живеят под ежедневни обстрели, че дори не прекъсват за повече от секунди задълженията си, когато над главите им се разбива поредния дрон.

В парка на града, близо до паметника на Степан Бандера, на разсъмване служител на комунални услуги почиства алеите от натрупалия се сняг. В този момент недалеч от него се разбива руски дрон. Мъжът остава неподвижен за няколко секунди, после невъзмутимо продължава работата си. Както коментират украински потребители в социалните мрежи - всички сме така, продължаваме да си вършим работата, защото няма кой друг освен нас да я свърши, в случая снегът сам няма да се почисти.

Елена Страхилова
