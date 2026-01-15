Невъзмутим: Украинец чисти снега докато около него избухват "Шахед"-и (ВИДЕО)

Кадри, заснети от улична видеокамера в Лвов рано тази сутрин, 15 януари, показаха какво представлява ежедневието на украинците и как те до такава степен са свикнали да живеят под ежедневни обстрели, че дори не прекъсват за повече от секунди задълженията си, когато над главите им се разбива поредния дрон.
В парка на града, близо до паметника на Степан Бандера, на разсъмване служител на комунални услуги почиства алеите от натрупалия се сняг. В този момент недалеч от него се разбива руски дрон. Мъжът остава неподвижен за няколко секунди, после невъзмутимо продължава работата си. Както коментират украински потребители в социалните мрежи - всички сме така, продължаваме да си вършим работата, защото няма кой друг освен нас да я свърши, в случая снегът сам няма да се почисти.
Русия преброи 1000 убити цивилни руснаци от Украйна
Russia launched another drone and missile attack on Ukraine overnight. In Lviv, a drone crashed near a children’s playground, a tractor driver was lightly injured. In Kyiv, debris hit a 15-story residential building. Damage also reported in Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/kvSHx1IiDh— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026
“Shaheds” are flying, but the snow still needs clearing— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2026
During a Russian attack, a Ukrainian street cleaner simply kept doing his job — and became a social media hero. pic.twitter.com/2PfEvIwpcM
Козината и нравът на Тръмп: Пак Зеленски е виновен за мира в Украйна. Руският плам на фронта гасне (ОБЗОР - ВИДЕО)