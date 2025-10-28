Няма хора, а украинците удрят здраво: Путин набира доброволци за защита на важни обекти в Русия

Владимир Путин е подкрепил предложението за създаване на доброволчески части за защита на особено важни обекти на територията на Руската федерация. Това заяви бившият военен министър и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, цитиран от ТАСС. Това щяло да помогне да се премахнат тези заплахи на федерално и регионално ниво, допълва той. Идеята да се въздадат доброволчески части бе предложена от ръководството на Нижегородска област, която е един от регионите, които са обект на чести украински атаки с дронове през последите месеци. Идеята изрично е получила одобрението на Путин.

В същото време Шойгу заяви, че украинските дронове причиняват "известни щети" на руските енергийни съоръжения, но не призна вредите да са сериозни.

Шойгу отбеляза увеличение на броя на хората, вербувани от Киев за саботажни операции в Русия

"Що се отнася до щетите, има някои, но те се поправят сравнително бързо и със сигурност не причиняват и не могат да причинят сериозни щети или да допринесат за дестабилизацията на доставките на гориво в страната, на жътварската кампания или отоплителния сезон", каза Шойгу пред репортери.

"Ние сме огромна страна с огромен потенциал, така че естествено имаме резерви, значителни резерви", увери Шойгу, цитиран от контролираната от Кремъл руска агенция.

