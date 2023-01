Путин честити Нова година на Украйна с нов обстрел, украинското ПВО се справя (ВИДЕО)

Според украинския щаб, абсолютно всички ирански дронове-камикадзе са били свалени. Само в Киев и Киевска област са свалени "32 въздушни обекта" - над самия Киев са 20, но все още се уточнява информацията дали и колко пострадали цивилни има след обстрела на цялата територия на Украйна - освен по Киев, руснаците стреляха още по Черниговска, Сумска, Хмелницка, Донецка, Запорожка, Николаевска и Херсонска област, като в това число се броят 70 обстрела с ракетни установки за залпов огън, които имат по-малък обхват (до около 40 километра). Въздушната тревога в Киев е продължила 4 часа.

Sounds of explosions that could be heard by residents of #Kyiv on New Year's Eve. pic.twitter.com/xPIBhLCBxj — NEXTA (@nexta_tv) January 1, 2023

Междувременно, според украинските данни на фронта е имало по-малко директни сблъсъци от обичайното - при Бахмут, Бахмутска област, Соледар, Озарянковка, както и в Маринка (важна за Авдеевка позиция), в самия град Донецк. Навсякъде руските атаки са спрени, казват украинците, но е факт, че изглежда руснаците опитват да пробият към Бахмут от горите североизточно от града, откъм Зелено поле - там обаче са посрещнати от украински артилерийски огън.

Location: forest northeast of Bakhmut, smoke at 0:49 rises from 48.611871, 38.037606 https://t.co/xzGfdzldzr @GeoConfirmed

S-60 artillery complex crew of the 205th TDF brigade fires at supposed Russian positions. pic.twitter.com/Dx1OEIf1lm — blinzka (@blinzka) December 30, 2022

В Луганска област има отбити руски атаки в точки, важни за линията Сватово - Кремена, а именно Стелмаховка, Билохоривка и Площанка.

Ръководителят на украинските служби генерал Кирило Буданов съобщи, че руската армия вече изстрелва по 19 000 - 20 000 снаряда на ден, а това е значително по-малко преди, когато е изстрелвала по 60 000 снаряда. Според Буданов, това подсказва за проблемите със снабдяването с боеприпаси на руската армия.

Володимир Зеленски за 2023 г.: Годината на нашата победа

В Москва пък е имало арести по време на празненствата за новогодишната нощ. Според информационния източник SOTA, един от задържаните е бил душен. Вероятно става въпрос за мигранти, но информацията е непотвърдена. От руска страна казват и, че са свалени изстреляни от украинците снаряди по цели в Белгородска област - общо 4.