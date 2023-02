Нови силни взривове разтърсиха окупирания от руснаците Мариупол

Според него взривовете вероятно са станали на мястото, където руските окупатори наскоро са внесли системи за противовъздушна отбрана и някои други военни съоръжения. Засега няма повече подробности.

След взривовете Андрюшченко съобщи, че "над града са забелязани голям брой руски самолети".

На 4 февруари, той каза, че през последната седмица броят на руските войници около Мариупол се е увеличил с 10 000-15 000 души. "Като цяло можем да говорим за около 30 000 окупатори, концентрирани в Мариупол и региона", написа официалният представител в "Телеграм".

На 2 февруари имаше въздушна атака по база на пълномощниците на Кремъл в Мариупол.

Бруталната двумесечна обсада на Мариупол от страна на Русия остави в руини по-голямата част от 450-хилядния град в Донецка област.

ОЩЕ: Кремъл нареди да се подготвят бомбоубежищата в цяла Русия

This is how Mariupol looked and felt just a year ago... Now inside, complete devastation... pic.twitter.com/pT0ZA4RxGo