Обиски в Deutsche Bank заради фирми, свързани с Роман Абрамович

29 януари 2026, 02:00 часа 176 прочитания 0 коментара
В централата на Deutsche Bank бяха проведени обиски заради пране на пари от фирми, свързани с руския олигарх Роман Абрамович. Според списание Spiegel, служители на Федералната криминална полиция са провели обиски в централата на Deutsche Bank във Франкфурт на Майн и Берлин. Поводът е разследване на прокуратурата по дело за пране на пари.

Разследващите смятат, че банката е сътрудничила на фирми, свързани с руския олигарх Роман Абрамович, в легализирането на доходи. Адвокатът на олигарха заяви, че „нашият клиент не знае за никакви разследвания на германските власти по този случай“. В Deutsche Bank потвърдиха претърсванията и заявиха, че сътрудничат на разследващите.

Елин Димитров
