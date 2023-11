ООН спусна знамената си в знак на почит към загиналите си служители в Газа (ВИДЕО)

Синьото и бялото знаме на ООН бяха спуснати първо в 9:30 ч. местно време в офисите в Банкок, Токио и Пекин, а по-късно и други офиси на ООН последваха примера им.

Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) в Газа коментира, че оценява факта, че ООН спуска знамето си по целия свят, но че в самата Газа знамето трябва да бъде държано високо вдигнато "в знак на това, че още стоим на крака и служим на народа на Газа", според думите на директора на агенцията в Ивицата Том Уайт.

"101 загинали служители - това е най-големият брой загинали хуманитарни работници в историята на нашата организация за толкова кратко време", заяви Татяна Валовая, генерален директор на Бюрото на ООН в Женева, пред десетките служители, събрали се за церемонията.

This morning UN staff honoured colleagues who had made the ultimate sacrifice. The UN flag flew at half-mast at the Organization’s offices around the world on Monday in memory of the 101 staff members of the UN agency for Palestine refugees, UNRWA, killed in Gaza since 7 October. pic.twitter.com/PW7uQaRRJi