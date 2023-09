Оперна певица в Мариупол предизвика дипломатически скандал между Украйна и Китай (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

"Изпълнението на песента "Катюша" на китайската оперна певица Ван-Фанг насред руините на Драматичния театър в Мариупол, където руската армия изби над 600 невинни души, е пример за пълна морална деградация.

Освен това има информация, че група китайски блогъри е пристигнала във временно окупирания град. Украйна очаква от Китай обяснения за целта на престоя на китайските граждани в Мариупол, както и за начина, по който те са стигнали до временно окупирания украински град. Украинското външно министерство ще инициира забрана за влизане в Украйна за всички китайски гост блогъри", коментира Олег Николенко, говорител на украинското външно министерство.

Припомняме, че театърът стана жертва на руска бомбардировка в момент, в който там се криеха стотици хора, включително деца и беше изписан надпис "Деца" пред самата сграда, за да не бъде обстрелвана: Руските сили атакуваха театър с 1200 приютени души в Мариупол (ВИДЕО)

