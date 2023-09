Орбан пак е с Путин - иска гаранции за сигурността на Русия вместо Украйна в НАТО

По време на университетско събитие Гуляш заяви, че Русия не представлявала заплаха за Централна Европа, тъй като руската армия "не е постигнала бързи и убедителни резултати" в Украйна.

Унгарският официален представител също така твърди, че е малко вероятно Украйна да освободи териториите си, окупирани от руските сили.

In Hungary, they urged not to take Ukraine into NATO, but to give Russia security guarantees, head of the office of the Hungarian Prime Minister Gergely Gulyás said.



The Hungarian official also doubts that Ukraine will be able to return the territories occupied by Russia, and,… pic.twitter.com/5GMtcCEJ8e