Орбан развърза торбата с подаръците преди изборите, докато Будапеща е на ръба на фалита

Унгарски правителствени политици и представители на управляващата партия Фидес го обвиняват във всякакви неща: Петер Магяр, лидер на опозицията, ръководител на партия "Тиса" и фаворит за парламентарните избори през пролетта на 2026 , бил роб и наемник на Брюксел; агент на Украйна и подстрекател към война, който искал насилствено да вербува за фронта годни за работа унгарски мъже; бил корумпиран шарлатанин, който съсипва Унгария ; насилник на жени. Накратко: лъжец и измамник.

Може би всичко това звучи твърде абсурдно, за да настрои унгарската общественост срещу Магяр. Едно е сигурно: въпреки кампанията на правителството на Орбан и "Фидес" срещу консервативния опозиционен лидер, която продължава вече повече от година, Магяр стана най-популярния политик в страната . Доскоро неговата партия "Тиса" постоянно бележеше рекордно високи резултати в социологическите проучвания.

Но сега тенденцията започва да отслабва. Четири месеца преди изборите, партията на Магяр стагнира, докато "Фидес" на Орбан бавно набира скорост. В някои анкети преднината на "Тиса" се е свила от десет на пет процента.

Наблюдателите отдават това на частична промяна в стратегията в предизборната кампания на Орбан. От известно време унгарският премиер обсипва населението на страната с обещания за пари, данъци и социални програми. Унгарските медийни коментатори го наричат ​​"цунами от обещания".

Скъпи подаръци

Но Орбан не се ограничава само до обещания в случай на негова изборна победа. Той раздава скъпи предизборни подаръци, въпреки че бюджетният дефицит на Унгария нараства и в момента е около пет процента – на фона на спрял икономически растеж, намаляващи данъчни приходи и милиарди евро замразено финансиране от ЕС.

Няколко примера: доживотното освобождаване от данък върху доходите за майки с две деца ще влезе в сила в началото на 2026 - първоначално за тези под 40 години, а по-късно и за по-възрастните майки. Пенсионерите ще получат не само 13-а, но и 14-а месечна пенсия през февруари 2026 – само няколко месеца преди изборите. Няколко други данъчни облекчения за семейства и допълнителни помощи за пенсионери вече са въведени.

Дългосрочен дълг

Виктор Орбан е измислил закачлива фраза, за да опише тази политика: "Дори тези, които не гласуват за нас, печелят". Забележително е, че докато Орбан обременява страната с дългосрочен дълг чрез предизборните си обещания, той редовно обвинява останалите държави членки на ЕС, че пилеели парите на бъдещите поколения, като подкрепят Украйна.

"Цунамито от обещания" на Орбан е съпроводено с нова негативна кампания и още абсурдни обвинения срещу Петер Магяр. Ако той спечели изборите и "Тиса" дойде на власт, стандартът на живот на унгарците щял да се срине рязко, а те ще трябва да плащат сметката за финансовата подкрепа за Украйна. Освен това Магяр щял да въведе висок данък върху котките и кучетата.

Пенсионерите са най-важните избиратели на Орбан

Политологът Золтан Погача казва пред ДВ, че партията на Орбан вероятно намалява разликата до "Тиса" в анкетите, защото тази кампания на правителството е особено ефективна сред нерешителните избиратели. "Те се страхуват, че стандартът им на живот ще спадне ", каза той.

Според политолога Андраш Биро-Наги от Института за политически решения, "Фидес" се опитва изкуствено да повиши усещането, че евентуална смяна на правителството ще има висока цена за унгарците, каза той пред новинарския портал Telex.

Изборният експерт Матяш Боди пък коментира за ДВ, че предизборните обещания към пенсионерите са особено важни за "Фидес". "Те са най-важната избирателна база на партията. Ако загубят подкрепа там, "Фидес" ще има много сериозен проблем. Ето защо те се опитват да приведат пенсиите в съответствие с реалните нива на заплатите, откъдето идва и 14-ата месечна пенсия, която съответства на увеличение на пенсията със седем до осем процента."

Твърдението, че избирателите, които не подкрепят "Фидес", също се възползват от политиките на Орбан, е полуистина, която замъглява факта, че в автократичната система на унгарския премиер лоялността се възнаграждава, а опозицията, независимостта или несъгласните мнения се наказват – включително финансово.

Силна централизация

Един от факторите е, че някога силното самоуправление на унгарските общини и градове постепенно ерозира и се трансформира в силно централизирана система, откакто Орбан дойде на власт през 2010 година. Това позволява на правителството да взема много подробни решения относно разпределението на средствата. Емпирични анализи на изследователи показват, че общините, ръководени от "Фидес" или свързани с Орбан, получават значително по-голяма финансова подкрепа, докато общините и градовете, ръководени от опозицията, понякога на практика са лишени от средства чрез произволни мерки.

Особено фрапантен пример за това е случаят с малкия град Гьод, който дори попадна в международните заглавия през 2020 година. "Фидес" загуби изборите там през октомври 2019, а още на следващата пролет правителството, използвайки разпоредби от специален закон за пандемията от коронавирус, отчужди части от индустриалния парк в Гьод, което лиши града от голяма част от данъчните му приходи.

Будапеща на ръба на фалита

Подобна политика в момента се прилага и в столицата Будапеща, която от 2019 се управлява от кмета Гергей Карачон, представител на опозицията. Оттогава правителството на Орбан прави всичко възможно, за да провали финансово столицата – отчасти чрез така наречената "солидарна вноска", която принуждава Будапеща да превежда непропорционално големи суми в държавния бюджет; отчасти чрез хитри съкращения на бюджета; или пък чрез задържане на средства, на които столичният град има законно право. Унгарският премиер Орбан изглежда води истинска лична битка срещу Будапеща, която е на ръба на фалита, след като през последните години беше принудена да изчерпи всичките си финансови резерви. Миналата седмица кметът Карачон лично отиде до официалната резиденция на Виктор Орбан, за да му предаде писмо с молба за разяснения и съдействие. Орбан обаче просто изпрати секретарка до вратата, за да приеме документа.

След това настъпи оглушителна тишина. В началото на тази седмица Карачон отново отиде в официалната резиденция на Орбан – този път с няколкостотин служители и свои поддръжници, но отново не постигна успех.

Засега не е ясно докъде ще стигне Орбан с тази политика на блокада и бойкот срещу Будапеща. Към други градове и общини обаче той проявява щедрост. Така например в средата на ноември унгарският премиер издаде укази, с които се одобрява бърза финансова помощ за инвестиционни проекти за 70 населени места. Новинарският портал 444 откри, че това са точно малките градове и общини, в които лидерът на опозицията Петер Магяр наскоро е имал предизборни прояви.

Снимки: Getty images

Източник: "Дойче веле"