Путин видя край на войната с Украйна. Нямало танкове на парада в Москва, защото са съсредоточени да победят (ВИДЕО)

09 май 2026, 21:54 часа 1206 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Мисля, че "конфликтът с Украйна" отива към своя край. Това заяви руският диктатор Владимир Путин, след като мълча цял ден след едва 45-минутния парад без никаква военна техника по случай Деня на победата в Москва и реши привечер да се изяви. Обяснение за военната техника и липсата ѝ дойде от диктатора сега: "На парада на победата нямаше техника не само от съображения за сигурност, но и за да се съсредоточим върху "победата над врага" - ОЩЕ: Путин излезе на скромен парад за 9 май след разрешение от Киев: "Победата винаги е била и винаги ще бъде наша!" (ВИДЕО)

Путин обяви и, че още преди американският президент Доналд Тръмп да тръгне да урежда примирие между Русия и Украйна за периода 9-11 май, Руската федерация предала списък с 500 украински военнопленници на Украйна, обаче и досега Киев още не е предложил ответен списък за размяна. Руският диктатор повтори за пореден път предложението си украинският президент Володимир Зеленски да отиде в Москва за разговори - но за пръв път каза, че можело среща да има и "в трета държава", след като досега Кремъл отказваше упорито такъв вариант. Путин обясни и, че не той търсел среща, но не я отказвал, обаче тя трябвало да е "за подписване на споразумение":

Путин нахвърля и редица твърдения за международните отношения на Русия. Москва нямала нищо против Армения да влезе в ЕС – Ереван да направел референдум и ако се реши на него страната да тръгне към ЕС, Русия щяла да почне процедура за излизане на Армения от ОНД. А Майдана почнал именно заради асоциирането на Украйна към ЕС, призна руският диктатор. И друго - Финландия влязла в НАТО, защото се надявала, че можела "да вземе" нещо от Русия, след като Руската федерация (евентуално) се разпадне - между двете държави спорът отдавна е за Карелия, още от времето на Зимната война в средата на XX век. Освен това, по думите му САЩ не искат войната да продължава, търсят начин за мирно споразумение, но това си е въпрос на първо място между Русия и Украйна. А през 2022 година френският президент Еманюел Макрон се обадил и казал, че проектодоговорът от Истанбул не може да се превърне в договор и настоял руската армия да се изтегли от Украйна - това всъщност било пример как Украйна била използвана от Запада за "геополитически инструмент" и "разширение на НАТО". Иначе "можело" "с украинците да се договорим" – ОЩЕ:

За капак, в Москва отмениха и празничния "победен" салют:

Ивайло Ачев
