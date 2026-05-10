Мицкоски откри спорен паметник в Албания в нарушение на Преспанския договор (СНИМКИ)

Македонският министър-председател Християн Мицкоски откри паметник на македонските герои в албанското село Туминец, става ясно от неговия "Фейсбук". Паметникът е посветен на македонските герои от този край, но още на пръв поглед се забелязва на върха на монумента звездата на Вергина, която е част от елинистичното културно наследство и се свързва се с Антична Македония и Филип II Македонски.

Паметникът обаче представлява провокация както към Гърция, така и към Албания, която е доста по-близо от Северна Македония до присъединяване към ЕС.

Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski

Провокация към Гърция и Албания

Този паметник на практика нарушава Преспанското споразумение с Гърция от 2018 г. Това е така, защото освен, че тогавашна Македония се съгласи да смени името си и промени своята Конституция - тя се отказа и от елинистичното културно наследство и история, от които е част именно звездата на Вергина.

По-лошо е, че Мицкоски нарушава Договора от Преспа в чужда държава като Албания, която също не се слави с прекрасни отношения с Гърция.

Помним случая с албанския гражданин от гръцки произход Фреди Белери, който беше арестуван през 2023 г. и бе осъден от албански съд на две години затвор, заради купуване на гласове на местните избори. Той беше задържан дни преди вота, но спечели кметските избори в южноалбанската община Химаре от ареста. На европейските избори през юни Белери беше кандидат за евродепутат от листата на гръцката партия "Нова демокрация" и бе избран за такъв, което доведе до неговото освобождаване след 16 месеца затвор в Албания. Случаят с етническия грък обаче обтегна отношенията между Албания и Гърция. ОЩЕ: Грък кмет: Казусът, който нагорещи отношенията между Албания и Гърция

Също така - паметникът се случва в момент, когато Тирана е по-близо от всякога до Европейския съюз. В този смисъл дали едно потеницално влошаване на отношенията с Атина заради разрешението за този паметник няма да се отрази на нейния път и дали това не е целта на инициативата на Мицкоски - предстои да разберем.

Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski

Мицкоски и конституционното име на Северна Македония

"Македония днес повече от всичко се нуждае от обединение. Да се обединим около националните интереси. За бъдещето на нашите деца. За уважението към собствената история и достойнството на народа. Предците ни не са се разделяли, когато са защитавали свободата. Не питаха кой от къде е, нито кой на кого принадлежи. Всички стояха под едно име - Македония", пише Мицкоски в своя профил в социалната мрежа, като добавя, че "Македония застава с народа си, където и да е, с уважение, с грижа и искрена подкрепа". ОЩЕ: "Спорът за името с Гърция не е разрешен": Мицкоски постави под въпрос Преспанското споразумение

В поста си македонският премиер отново не произнася конституционното име на страната си. Припомняме, че той обеща на своите избиратели, че ще върне старото име на страната и ще развали договора от Преспа с Гърция, който заедно с Договора с България отвориха пътя на Скопие към НАТО. Македонският премиер е на власт в Северна Македония от 2024 г., но още не е изпълнил това си обещание и в свои международни изяви вместо конституционното име на страната си Република Северна Македония, казва "моята родина" или "моята страна".

Така, въпреки своите обещания той сякаш беше по-предпазлив досега. ОЩЕ: Скандал: Новият македонски президент не произнесе конституционното име на страната при инаугурацията (ВИДЕО)

Откъде придоби смелост?

Прави впечатление обаче, че паметникът, както и непроизнасянето на конституционното име от страна на Мицкоски идват седмици след интервюто на руския посланик в Северна Македония за официоза "Нова Македония", в който той заговори за алтернатива на ЕС за Скопие, а именно БРИКС. ОЩЕ Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България