Скандал помрачи празненствата на Левски, директор излезе с позиция

Атакуващият полузащитник на Левски Мазир Сула излезе с любопитно послание в социалните мрежи. Французинът качи стори в Instagram часове след официалното награждаване на "сините" с титлата. Текстът беше насочен към част от привърженици на клуба, които по думите му са обидили неговата половинка. От написаното става ясно, че Сула е бил доста афектиран. След това Климент Йончев - директор "Комуникации" в Левски, подкрепи футболиста.

Сула избухна срещу фенове

"На тези така наречени фенове на Левски София, които обидиха жена ми – ще се видим, к*чи синове.“, написа Сула. Все още не е ясно какво точно е предизвикало реакцията на Сула и дали става въпрос за случка по време на празненствата на „Герена“, или извън стадиона. Публикацията му обаче бързо предизвика реакции сред феновете в социалните мрежи.

Малко по-късно Климент Йончев препубликува сторито на халфа и демонстрира подкрепа към него с краткото послание: „Печелим заедно. Борим се заедно. Изберете страна.“ По този начин Йончев публично застана зад един от ключовите футболисти на „сините“. Към момента не е ясно точно какво се е случило със съпругата на Сула, а и от клуба все още не са излезли с коментар.

