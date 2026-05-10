Изненада в региона: Държава до България обмисля да си купи бразилски ракети

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас заяви в четвъртък, че Гърция, която пази и българското небе, е заинтересована от закупуване на бразилски военни самолети Embraer C-390, частично произведени в Португалия, предаде гръцкото издание Kathimerini, полозавайки се и на материал на "Ройтерс". Дендиас, който е на двудневно посещение в Португалия, говори след среща с португалския си колега Нуну Мело в Лисабон. „Имахме възможност да обсъдим много въпроси... един от тях беше възможността за закупуване на самолета C-390“, каза Дендиас.

Той не даде повече подробности за броя на самолетите или цената.

Гърция е готова да харчи

Гърция, която в момента използва както C-130, така и C-27, планира да похарчи около 28 милиарда евро до 2036 г. за модернизиране на въоръжените си сили, докато излиза от дълговата криза от 2009-2018 г.

Бразилските ракети C-390

Португалската OGMA, 65% собственост на Embraer, а останалата част се държи от португалската държава, е ключов индустриален партньор в програмата C-390, произвеждайки части от централния фюзелаж, които се доставят до Бразилия за окончателно сглобяване.

Иберийската страна беше първата европейска страна и страна от НАТО, която направи поръчка за C-390 през 2019 г. и е получила някои бройки и в предишни години.