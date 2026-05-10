Парадът на безсилието на Путин: Русия измисли, че в Украйна има смъртоносна хантавирус епидемия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това е моят син, изчезнал по време на (бойна) операция". "Значи имате двоен празник" - безумната размяна на реплики показва най-добре в какво се превърна Денят на победата над хитлерофашизма – репликите, дошли от един от маршовете на Безсмъртния полк, демонстрират най-добре. На всичкото отгоре "маршируващата" жена носи снимките както на сина си, изчезнал в Украйна, така и на дядо си, изчезнал по време на Втората световна война. А примерът с въпросната жена не е изключение – руски военен беше интервюиран на Червения площад да разказва как през октомври, 2025 година брат му се е простил с живота си след като украински дрон е сложил край на участието му в т.нар. специална военна операция (гнусното име на подпалената от Владимир Путин пълномащабна война в Украйна, налагано от Кремъл):

😳 What a celebration! Watch the most awkward moment of the “Immortal Regiment” march



A woman came to the event carrying a portrait of her son, who went missing in the war.



“So today is a DOUBLE celebration for you?” the reporter cheerfully asked. pic.twitter.com/748gjApBWr — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

Immortal Regiment 2.0 on Red Square. pic.twitter.com/kkcVm3kqgz — WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026

Безсмъртният полк се опита да марширува и окаже ефект и извън Русия. В Барселона обаче шествието беше прекъснато след като по средата му беше издигнат плакат "Не на путинския фашизъм". Издигналите го бяха атакувани от участници в марша, но те не се предадоха и спряха цялото шествие, с което преждевременно го прекратиха:

Russian activists crashed Barcelona's Immortal Regiment march with "No to Putin's fascism" signs. After getting attacked, they blocked the parade and forced it to end early. pic.twitter.com/SmdSYY6NqG — WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026

В Естония, точно на границата с Русия при Нарва, на стената на местния замък се появи плакат, изобразяващ руския диктатор Владимир Путин потънал в кръв и надпис "Путин е военен престъпник". "Плакатът беше окачен на кулата на замъка Нарва като напомняне за войната, която в момента се води в Украйна, и за военните престъпления на Русия срещу украинския народ и човечеството", заяви музеят в Нарва в социалните мрежи:

Самият Путин за втора поредна година се скри в една от кулите на Кремъл по време на само 45-минутния парад в Москва, проведен без военна техника. А за капак, въздушната част на парада, излъчена от ТАСС, беше всъщност "продукт" на изкуствен интелект, при това нескопосан – личи как камерата "лети" по невъзможен от физическа гледна точка начин между изтребителите – Още: Путин видя край на войната с Украйна. Нямало танкове на парада в Москва, защото са съсредоточени да победят (ВИДЕО)

🤖 What an embarrassment! The aerial part of the parade appears to have been generated by AI



Russian state media showed “footage of the aviation flyover” during the parade, but users quickly noticed something odd: the camera seems to fly right between the jets, while the… pic.twitter.com/bWcJuqgfv8 — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

Купищата унижения за Путин се заключват и с отказа на словашкия премиер Роберт Фицо да присъства на парада, при това след като дойде в Москва – ОЩЕ: Фицо с подробен отчет пред Путин: Кремъл проговори за "посланието" от Зеленски

Fico obviously wasn't at the parade, just like he said he wouldn't be. pic.twitter.com/YM7Ln0eMhi — WarTranslated (@wartranslated) May 9, 2026

В безсилието си да победи Украйна вече пета година, Русия успя да си измисли и, че масово в украинската армия циркулирал "хантавируса" - украинските командири обаче отказвали да осигурят медицинска помощ за заразените, за да не дезертират. Украинските медии масово се присмяха на тези материали (такъв има включително в ТАСС), но вече има паника и, че заради "епидемията в Украйна" били застрашени граничните руски региони, например Воронежка област. За основа на всичко това се използва случаят на круизния кораб "Хондиус" със зараза с щама "Андес" - единственият известен в света, при който хантавирус се предава от човек на човек, при който починаха 3 души от общо 8 потвърдени случая. Този вирус е много смъртоносен – 50% летален изход, няма ваксина или специфично лечение – Още: Пътничка се зарази с хантавирус през два реда в самолета? В Тенерифе протестират заради пристигането на "кораба-бомба"

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязък спад има в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 9 май, уж първият ден от примирието между Русия и Украйна за периода 9-11 май, е имало 147 бойни сблъсъка – за сравнение на 8 май бяха 245. Руснаците не са хвърлили управляеми авиационни бомби (КАБ), а предишното денонощие бяха 87. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2021 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 90 нагоре. Руската армия е използвала 7704 FPV дрона, което с около 450 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

28 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – традиционно най-горещото на фронта. Още 11 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 27 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област, но в Ореховското направление, западната част на Запорожка област, не е имало нито една руска пехотна атака. 9 руски пехотни атаки е имало в района на град Вовчанск, Южнослобожанското направление. Има признание в дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар" - на югоизток от Лиман, при Диброва, украинците извършват контраатаки в гористи пояси.

В дневния обзор на ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, изрично са псоочени украински сведения, че руснаците използват относителното затишие във войната да извършват ротации и прегрупиране. Специално това се случва в района на Покровск и Мирноград – данни има от Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). "Няма такова направление, където "примирието", обявено през последните дни, наистина да проработи, освен това всеки път предизвиква все повече и повече подигравки, защото всички отдавна знаят ефективността на подобни мерки. По същество войната е продължавала и продължава, а подобни действия със сигурност са политически по своята същност", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". "Ситуацията на фронта се характеризира с изключително бавни промени в зоната на бойния контакт, което на практика не оказва влияние върху развитието на оперативната обстановка. Разбира се, има надежда за мир от двете страни на фронта, но западните господари на Киев не се нуждаят нито от мир, нито от прекратяване на огъня" - това е непроменящата се Z-гледна точка, изразена от "Два майора" в случая. Каналът мрънка как НАТО прави учения при Сувалкския коридор и се готви за война с Русия.

От руска страна, в сводката от ранния следобед вчера на руското военно министерство е записано, че Украйна нарушила 8970 пъти обявеното примирие. Украинците извършили 12 сухопътни атаки, нанесли 7151 удара с дронове, както и 1173 артилерийски обстрела. Няма обаче друга руска сводка до публикуването на този материал – Още: Примирието, за което толкова плака Путин: Колко нарушения извършиха руснаците

Колко точно Русия търси мир се видя и вчера в друг аспект – икономическата зона "Алабуга", където се произвеждат различните руски варианти на далекобойните ирански дронове "Шахед", се е разширила с 340 хектара за година. Сателитни снимки, показващи това, публикува Радио "Свобода" - те отразяват промени в периода май, 2026 година и май, 2025 година:

Radio Liberty shows Russia’s Alabuga special economic zone, where Shaheds are assembled, expanded by 340 hectares in one year, based on satellite imagery from May 2025 and May 2026. At least 19 air-defense towers, probably fitted with heavy machine guns, were previously deployed… pic.twitter.com/eZz04yD92k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 9, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 27 далекобойни ударни дрона по цели в Украйна. Свалени са всичките, никъде в Украйна няма регистрирани щети от удар с руска далекобойна безпилотна система, съобщават украинските ВВС в сутрешната си сводка.