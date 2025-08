Оръжието за Украйна: Западът е принуден да смени формата на военната помощ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Искрено съм благодарен на Нидерландия за нейния съществен принос за укрепване на въздушния щит на Украйна. Пакетът е на стойност 500 милиона евро и включва американски оръжия, включително ракети за Patriot (ПВО системата "Пейтриът"). Първата подобна стъпка сред страните от НАТО и в момент, когато Русия се опитва да увеличи мащаба на ударите си. Това решение е един от практическите резултати от срещата на върха на НАТО в Хага". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в официалните си профили в социалните мрежи.

Думите на Зеленски всъщност кореспондират с казаното от бившия външен министър на ЕС Жозеп Борел пред EUObserver. В него той казва следното – военната помощ от Украйна за ЕС реално е спряна, защото Унгария я блокира. Става въпрос за 6,6 млрд. евро по Европейския механизъм за мир. Борел посочва, че заради Виктор Орбан сега европейската помощ за Украйна всъщност върви на база двустранни споразумения – т.е. ЕС като единен съюз отново е поставен в слаба позиция на международната сцена от вътрешен фактор и то фактор като Орбан, който е един от главните глашатаи в обясненията как Съюзът е слаб, след като такива като него с политиката си го правят слаб.

Според Борел, Русия има възможности да удължи войната в Украйна години наред. "Войната няма да свърши скоро по една много проста причина - защото Путин не бърза. Той има човешките ресурси, за да жертва толкова, колкото е необходимо. Украйна ги няма, има недостиг на войници", заяви бившият европейски и испански външен министър. Той обаче е категоричен, че за момента нито Русия, нито Украйна могат да обявят каквато и да е стратегическа победа. "Заседнали сме", констатира Борел заради ситуацията на фронта в Украйна, заради липсата на единство в ЕС и заради опасенията доколко САЩ ще помагат.

След известно забавяне, Кремъл реши да използва три основни формулировки в отговор на обявеното от американския президент Доналд Тръмп предислоциране на американски ядрени подводници заради потенциална заплаха от Русия. Първо, решението на Тръмп е емоционално. Второ, заплахата за Русия от него се коментира. Трето, Русия е по-отговорна от САЩ в баланса в международните отношения. Такова заключение направи ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW направи анализ на думите на редица руски официални лица, като започна с говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Именно той определи реториката на Тръмп като емоционална. По-добре е да си по-малко емоционален и повече рационален във външната политика – непоискан съвет за Тръмп и от Григорий Карасин, председател на комисията по външна политика на Федералния съвет на Русия (горната камара на руския парламент). Почти същото каза и Михаил Матвеев, зам.-председател на Думата (долната камара на руския парламент). Но най-интересното в цялата реторика беше, че Песков напомни следното – Медведев няма никакво значение за вземането на решения в Русия, само Путин е важен, а Медведев имал различно мнение. Именно това е абсурдно според ISW – никой в Русия всъщност не прави нищо важно без одобрението на Владимир Путин, включително Дмитрий Медведев – Още: Кремъл: Тръмп да внимава с ядрената реторика (ВИДЕО)

Има известно намаление на интензивността на военните операции на фронта в Украйна съгласно официалните украински данни. На 4 август са станали общо 151 бойни сблъсъка, което е с 32 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 129 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 26 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6050 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 1700 снаряда повече. Руската армия е използвала 3925 FPV дрона, което е с около 1500 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново Покровското направление е най-напрегнато – 45 отбити руски пехотни атаки там според украинските данни. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира в профила си във Facebook, че има украински контраатаки по южната дъга на Покровск, но поне засега има ограничени успехи в това отношение. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 18 руски пехотни атаки. Също толкова са станали факт в граничния район на област Суми и Курска област. По-засилена е руската активност в северната част на източния фронт – 28 руски пехотни атаки в Лиманското направление, 10 в съседното от север Купянско направление и 9 в Харковска област, още по-на север, към границата с Русия. Също 9 руски пехотни атаки е имало и в Северското направление, южно от Лиман.

"Врагът засилва активността си по цялата граница на Харковска област и не е съвсем ясно дали опипва почвата за слаби места с цел тактически успехи или се опитва да пробие от различни райони и след това да развие стратегически успех навсякъде", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер". Каналът казва и, че ако скоро няма по-адекватно решение срещу руските дронове "Шахед", евентуално с дронове-прехващачи, може да се стигне до положение, в което има обявена въздушна тревога в Украйна по 24 часа в денонощието, а това вече ще означава и тотален колапс на икономиката и живота в страната. Вече има кадри, показващи, че някои дронове "Шахед" биват екипирани с противотанкови мини.

Russia has started attaching anti-tank cluster mines to Shahed drones.

The photo shows one of the drones spotted today over Ukrainian territory.

Such drones have recently been observed among a group of Shaheds entering the borders of Sumy and Chernihiv regions. pic.twitter.com/vH48dneaeP