Любопитно:

Още петима арестувани за обира в Лувъра

30 октомври 2025, 10:11 часа 334 прочитания 0 коментара
Още петима арестувани за обира в Лувъра

Френската полиция е арестувала още петима души, сред които и основния заподозрян, във връзка с дръзкия обир на бижута от Лувъра по-рано този месец, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

„Държахме го под наблюдение“, заяви прокурорът Лор Бекюо, визирайки основния заподозрян, и добави, че нито едно от откраднатите бижута, оценявани на около 102 милиона долара, все още не е открито.

Припомняме, че вчера стана ясно, че френската полиция е задържала двама заподозрени за, както вече го наричат “обира на века“.

Още: След обира: Лувърът мести част от бижутата си във Френската централна банка

Другите двама арестувани

Двамата заподозрени са били задържани в събота (25 октомври) вечерта и поставени под стража в рамките на разследването за "кражба от организирана банда" и "съучастие в престъпление", водено от парижката бригада за борба с бандитизма (BRB) и Централния офис за борба с трафика на културни ценности (OCBC).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка принтскрийн/Х

Още: Вижте как бягат крадците от Лувъра (ВИДЕО)

Двамата мъже, родом от Сена-Сен-Дени (департамент в регион Ил дьо Франс, северна Франция) и на възраст около 30 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които са проникнали с взлом в най-известния френски музей, като са използвали камион, оборудван с кош.

Припомняме, че на 19 октомври крадци нахлуха в музея и откраднаха девет бижута, включително диадеми, обеци, колиета и брошки, принадлежащи на френски кралици и императрици. Едно от тях, повредената корона на императрица Евгения дьо Монтижо, бе намерено и върнато в музея. Щетите от обира се оценяват на 88 милиона евро.

Още: Каква може да е съдбата на откраднатите от Лувъра бижута на стойност 88 млн. евро

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Обир Лувъра арестувани бижута
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес