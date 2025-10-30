Още петима арестувани за обира в Лувъра

Френската полиция е арестувала още петима души, сред които и основния заподозрян, във връзка с дръзкия обир на бижута от Лувъра по-рано този месец, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

„Държахме го под наблюдение“, заяви прокурорът Лор Бекюо, визирайки основния заподозрян, и добави, че нито едно от откраднатите бижута, оценявани на около 102 милиона долара, все още не е открито.

Припомняме, че вчера стана ясно, че френската полиция е задържала двама заподозрени за, както вече го наричат “обира на века“.

Другите двама арестувани

Двамата заподозрени са били задържани в събота (25 октомври) вечерта и поставени под стража в рамките на разследването за "кражба от организирана банда" и "съучастие в престъпление", водено от парижката бригада за борба с бандитизма (BRB) и Централния офис за борба с трафика на културни ценности (OCBC).

Снимка принтскрийн/Х

Двамата мъже, родом от Сена-Сен-Дени (департамент в регион Ил дьо Франс, северна Франция) и на възраст около 30 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които са проникнали с взлом в най-известния френски музей, като са използвали камион, оборудван с кош.

Припомняме, че на 19 октомври крадци нахлуха в музея и откраднаха девет бижута, включително диадеми, обеци, колиета и брошки, принадлежащи на френски кралици и императрици. Едно от тях, повредената корона на императрица Евгения дьо Монтижо, бе намерено и върнато в музея. Щетите от обира се оценяват на 88 милиона евро.

