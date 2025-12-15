Официално: Европейският съюз одобри нови санкции срещу Русия

Външните министри на Европейския съюз одобриха нови санкции срещу лица замесени с руския сенчест флот и петролните компании "Лукойл" и "Роснефт". Под ограниченията попадат 40 плавателни съда от "сенчестия флот" на Русия, като бяха одобрени и други наказателни мерки, целящи да изчерпят финансовите източници на Москва, заяви висшия представител на ЕС по въпросите за външната политика Кая Калас. Решението бе огласено в момент, когато преговорите в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери продължават.

"Сенчестият флот на Русия остава нейното финансово спасително въже и сега ние ще го прережем", посочи Калас след среща на министрите на външните работи от държавите членки на ЕС в Брюксел. "За да прекъснем по-бързо паричния поток на Русия, сега ще трябва да санкционираме също нейния "сенчест флот" на ротационен принцип, като решенията ще се вземат всеки месец", уточни тя. Санкционираните плавателни съдове няма да могат да влизат в европейски пристанища и няма да могат да получават застраховки.

"Сенчестият флот" е отговорът на Русия на международния таван на цените на петрола, наложен върху руския износ на изкопаеми горива. Москва се опита да скрие произхода на нейния нефт посредством разнообразни методи, включително изключването или манипулирането на сателитни приемници или прехвърлянето на петрол между танкери в открито море, уточнява ДПА.

Още санкции срещу хора и организации

Бившият заместник-шериф на Флорида Джон Доугън също беше сред лицата, на които днес им бяха наложени забрани за пътуване и замразяване на активите. Доугън, който избяга в Русия през 2016 г., е обвиняван в участие в дезинформационни кампании, облагодетелстващи Кремъл, по твърдения на държавите членки на ЕС. Предполага се, че той е направлявал мрежата от сайтове с фалшиви новини "Копи Коп" и е подкрепял дейностите на пропагандната група "Буря-1516". Съществуват доказателства, според които Доугън има връзки с руското военно разузнаване (ГРУ) и получава насоки за повлияване на избори, дискредитиране на политически дейци и манипулиране на общественото мнение в западните страни.

Министрите на външните работи на ЕС обсъдиха и продължаващите усилия за прекратяване на войната на Русия в Украйна. Планираната видеоконференция с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър обаче не предостави допълнителна информация, тъй като разговорът беше възпрепятстван от проблеми с връзката. "Не знам дали това беше кибератака, но със сигурност технологията не работеше добре", уточни Кая Калас.

"Решаваща седмица за финансирането на Украйна"

Срещата на министрите на външните работи се проведе дни преди срещата на върха на ЕС в Брюксел, където европейските лидери трябва да решат дали са готови да предоставят на Украйна замразените руски държавни активи като заем за покриване на дългосрочните финансови нужди на страната. В петък миналата седмица страните членки на ЕС приеха с голямо мнозинство безсрочното замразяване на руските активи на стойност 210 млрд. евро, като по този начин премахнаха първото препятствие към отделянето на средства за репарационен заем за Украйна, отбелязва ДПА. "Това е решаваща седмица за финансирането на Украйна. В четвъртък Европейската комисия предстои да вземе решение относно финансирането на Украйна за периода 2026–2027 г. Искам да го кажа съвсем ясно: подкрепата за Украйна струва пари — това е напълно очевидно. Но ако допуснем Украйна да падне, това ще ни струва много повече", каза Кая Калас.

Белгия, където се намира по-голямата част от руските активи във финансовия депозитар "Юроклиър", както и други европейски държави, се противопоставят на плановете за репарационния заем. Усилията за привличането на Белгия продължават, подчерта Калас, като изрази скептицизъм, че решението за заема ще бъде взето тази седмица.

