Войната в Украйна:

Вдигат статуя на Мъри Стоилов в Турция: ето при какво условие

15 декември 2025, 23:53 часа 306 прочитания 0 коментара
Вдигат статуя на Мъри Стоилов в Турция: ето при какво условие

Вчера, на 14 декември, Гьозтепе на Станимир Стоилов победи Газиантеп с 1:0 и си осигури 4-тата позиция в Турската суперлига, където вече се изиграха всички мачове от 16-тия кръг. Именно последното място в топ 4 дава право на участие в квалификациите за турнира на УЕФА – Лигата на конференциите. Феновете на тима от Измир обещаха на Мъри, че ще му издигнат статуя пред стадион „Гюрксел Аксел“, ако класира отбора в някои от евротурнирите.

Статуята на Мъри би била напълно заслужена

С помощта на изкуствения интелект феновете на Гьозтепе вече направиха изображение, на които Мъри седи на трон и едно със статуя на треньора. Като се има предвид похода, който Стоилов направи с Гьозтепе, обещанието е напълно основателно. Мъри пое отбора преди 2 години, когато беше във второто ниво на турския футбол. Веднага влязоха в елита, през първия сезон в Суперлигата завършиха на 8-мо място, а сега се борят за зона Европа.

Още: Мъри Стоилов разкри коя е голямата му мечта начело на Гьозтепе

Станимир Стоилов

Гьозтепе е на 4-то място с 29 точки

Гьозтепе се настани на 4-тото място с актив от 29 точки, които спечели след изиграването на първите 16 мача в Турската суперлига – 8 победи, 5 равенства и 3 загуби. На 3-тото място е Трабзонспор с 35 пункта, а на 5-тото – истанбулския гранд Бешикташ. Последният мач за възпитаниците на Мъри Стоилов за календарната 2025 г. ще се проведе на 21 декември, неделя, когато Гьозтепе ще приеме Самсунспор като домакин.

Още: Мъри явно работи грамотно: Гьозтепе взе тежко гостуване и се доближи до топ 3 в Турция (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Станимир Стоилов европейски клубни турнири Гьозтепе Суперлига на Турция
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес