Вдигат статуя на Мъри Стоилов в Турция: ето при какво условие

Вчера, на 14 декември, Гьозтепе на Станимир Стоилов победи Газиантеп с 1:0 и си осигури 4-тата позиция в Турската суперлига, където вече се изиграха всички мачове от 16-тия кръг. Именно последното място в топ 4 дава право на участие в квалификациите за турнира на УЕФА – Лигата на конференциите. Феновете на тима от Измир обещаха на Мъри, че ще му издигнат статуя пред стадион „Гюрксел Аксел“, ако класира отбора в някои от евротурнирите.

Статуята на Мъри би била напълно заслужена

С помощта на изкуствения интелект феновете на Гьозтепе вече направиха изображение, на които Мъри седи на трон и едно със статуя на треньора. Като се има предвид похода, който Стоилов направи с Гьозтепе, обещанието е напълно основателно. Мъри пое отбора преди 2 години, когато беше във второто ниво на турския футбол. Веднага влязоха в елита, през първия сезон в Суперлигата завършиха на 8-мо място, а сега се борят за зона Европа.

Гьозтепе е на 4-то място с 29 точки

Гьозтепе се настани на 4-тото място с актив от 29 точки, които спечели след изиграването на първите 16 мача в Турската суперлига – 8 победи, 5 равенства и 3 загуби. На 3-тото място е Трабзонспор с 35 пункта, а на 5-тото – истанбулския гранд Бешикташ. Последният мач за възпитаниците на Мъри Стоилов за календарната 2025 г. ще се проведе на 21 декември, неделя, когато Гьозтепе ще приеме Самсунспор като домакин.

