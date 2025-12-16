Росен Желязков ще участва в първата среща на върха на държавите по източния фланг

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в първата Среща на върха на източния фланг на 16 декември, съобщиха от правителствената пресслужба. Конференцията е част от по-широките усилия за укрепване на отбранителната позиция на Европа и представлява ключова стъпка в координирането на отбранителните стратегии между държавите членки, особено на източната граница на Европейския съюз (ЕС), се отбелязва в съобщението.

Сред темите, които лидерите ще разискват, са отбранителната готовност и заплахите за европейската сигурност, породени от руската агресия срещу Украйна, граничната сигурност, подходът към защитата от дронове и нарушения на въздушното пространство, и нарастващите предизвикателства, включително произтичащите от хибридни атаки.

Още: Финландия кани на среща България и другите страни от източния фланг на НАТО заради заплахата Русия (ВИДЕО)

Домакин е премиерът на Финландия Петери Орпо и в срещата ще се включат лидери от седем държави членки на ЕС – България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва.

През октомври Европейската комисия и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложиха на държавите членки пътна карта до 2030 г. за запазване на мира и готовност за отбрана, съобщиха от Европейската комисия.

Още: При бъдеща война: На Европа ѝ се иска 9 пъти по-бързо да стига с военни и оръжия до Русия

Документът представлява всеобхватен план за укрепване на европейските отбранителни способности. Пътната карта, изготвена в отговор на искането от Европейския съвет през юни 2025 г., очертава ясни цели и етапи за преодоляване на пропуските в способностите, ускоряване на инвестициите в отбраната в държавите членки и напредък към пълна отбранителна готовност до 2030 година.

Пътната карта предлага четири първоначални водещи инициативи – европейска инициатива за отбрана срещу безпилотни летателни апарати, наблюдение на източния фланг, европейски въздушен щит и европейски космически щит. Те ще засилят способността на Европа за възпиране и защита по суша, въздух, море, в киберпространството и космическото пространство.