Тръмп: Споразумение за Украйна е по-близо от всякога (ВИДЕО)

16 декември 2025, 00:39 часа 352 прочитания 0 коментара
„Мисля, че сме по-близо от всякога. Ще видим какво можем да направим“. Това каза в Белия дом президентът Доналд Тръмп на въпрос на репортери относно евентуален край на войната в Украйна. „Водихме дълга дискусия и нещата изглежда вървят добре, но това го казваме от дълго време. И проведох дълъг разговор със Зеленски“, добави той. Американският лидер каза също, че е провел и „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и НАТО.

"Проблемът с тази война е, че Русия иска да я приключи и после изведнъж решава, че не иска. После Украйна иска да завърши и след това изведнъж казва, че не иска. Затова трябва всички да сме на една вълна и аз днес имах много добър разговор", каза пред журналисти Тръмп.  

На въпрос относно Донбас и бъдещата граница между двете страни, Тръмп отговори: "Украйна вече загуби територии, да сме честни. Но относно гаранциите за сигурност ние работим с Европа и Европа ще бъде основна част от тях". 

От своя страна европейските лидери са единодушни, че всяко решение за териториални отстъпки на Украйна трябва да бъде взето само при наличие на надеждни гаранции за сигурност, включително европейски многонационални сили. Позицията се съдържа в изявление след среща в Берлин на 10 европейски лидери, включително председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Те се събраха, за да подкрепят мирните преговори между делегация на САЩ и Украйна.

В европейската позиция се изтъква, че Украйна трябва да има армия около 800 000 души, за да предотврати нова агресия на Русия. Гаранциите за сигурност включват и механизъм под американско ръководство за наблюдение на примирието с възможност за ранно предупреждение за нарушения.

Елин Димитров
