Тръмп: Споразумение за Украйна е по-близо от всякога (ВИДЕО)

„Мисля, че сме по-близо от всякога. Ще видим какво можем да направим“. Това каза в Белия дом президентът Доналд Тръмп на въпрос на репортери относно евентуален край на войната в Украйна. „Водихме дълга дискусия и нещата изглежда вървят добре, но това го казваме от дълго време. И проведох дълъг разговор със Зеленски“, добави той. Американският лидер каза също, че е провел и „много дълги и много добри“ разговори с лидерите на Великобритания, Германия, Дания, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Финландия, Франция и НАТО.

Още: Проблемът на европейската сигурност не е само Тръмп

"Проблемът с тази война е, че Русия иска да я приключи и после изведнъж решава, че не иска. После Украйна иска да завърши и след това изведнъж казва, че не иска. Затова трябва всички да сме на една вълна и аз днес имах много добър разговор", каза пред журналисти Тръмп.

Trump — on Russia’s war against Ukraine:



Russia wants to get it ended, problem is: they will want to get it ended and then all of a sudden they won't.



And Ukraine will want to get it ended and all of a sudden they won't pic.twitter.com/YHT6BGsLfb — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

На въпрос относно Донбас и бъдещата граница между двете страни, Тръмп отговори: "Украйна вече загуби територии, да сме честни. Но относно гаранциите за сигурност ние работим с Европа и Европа ще бъде основна част от тях".

🚨 JUST IN: TRUMP SAYS UKRAINE HAS ALREADY LOST TERRITORY pic.twitter.com/OsSGo5Ik4M — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025

От своя страна европейските лидери са единодушни, че всяко решение за териториални отстъпки на Украйна трябва да бъде взето само при наличие на надеждни гаранции за сигурност, включително европейски многонационални сили. Позицията се съдържа в изявление след среща в Берлин на 10 европейски лидери, включително председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Те се събраха, за да подкрепят мирните преговори между делегация на САЩ и Украйна.

Още: ЕС и САЩ готови с гаранциите за сигурност на Украйна: Ето какво предлагат

В европейската позиция се изтъква, че Украйна трябва да има армия около 800 000 души, за да предотврати нова агресия на Русия. Гаранциите за сигурност включват и механизъм под американско ръководство за наблюдение на примирието с възможност за ранно предупреждение за нарушения.