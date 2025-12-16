Спорт:

Краси Балъков следва примера на Христо Стоичков: отвори музей-ресторант в София

Легендарният халф Красимир Балъков последва примера на съотборника си в националния отбор Христо Стоичков и откри музей-ресторант в София. Заведението е посветено на самия Балъков и носи името „Каса Бала“. Намира се на булевард „Симеоновско шосе“ №4. В бившата звезда на Етър, Спортинг Лисабон и Щутгарт е сложил свои фланелки снимки и медали, включително този от Световното първенство в САЩ през 1994 г.

Красимир Балъков: „В такива моменти от живота трябва да сме заедно“

На откриването Балъков говори за други легенди от златното поколение на България – Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев, които са в тежко състояние. Също така обяви, че е насрочил дата през месец януари 2026 г. на която състезателите от Мондиал 1994 да се съберат: „Мислите на всички ни са с Боби Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев! Информацията за състоянието им е твърде оскъдна и не е лично от тях. Мислите ни са с тях. Насрочил съм дата за януари да се съберем Четвъртите в света, да вдигнем наздравици. Вярвам, че тримата ще са добре и ще могат да дойдат. В такива моменти от живота трябва да сме заедно още по-силно, отколкото бяхме на терена.

Христо Стоичков и Красимир Балъков

„Искам тук да е място за приятели, да се събираме да гледаме мачове“

Искам тук да е място за приятели. Ще се събираме, ще си говорим. Входът буквално е музей. Там са сложени моите екипи от Етър, Спортинг, Щутгарт и националния отбор. Има специална стена с чинии, на която всеки от моите колеги да може да напише своето пожелание. Надявам се тук да гледаме заедно мачове, да си спомняме стари истории и просто да се забавляваме“.

