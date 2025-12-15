Войната в Украйна:

Лудогорец със спокойна победа в София, ясни са всички 1/4-финалисти за Купата на България

15 декември 2025, 23:20 часа 237 прочитания 0 коментара
Днес, на 15 декември, се изигра последният сблъсък от 1/8-финалите за Купата на България. Носителят на трофея Лудогорец победи Септември като гост в София с 3:1 и си гарантира място на 1/4-финалите. „Орлите“ са и последният тим, който попада в групата на най-добрите 8. Сред тях останаха само тимове от Първа лига, като те са от София, Пловдив, Враца, Кърджали и Разград.

Лудогорец победи Септември спокойно с 3:1

Лудогорец победи Септември доста спокойно, след като откри резултата още в 7-мата минута чрез Квадво Дуа. Четири минути по-късно Ерик Маркуш покачи на 2:0 и до края на първото полувреме „орлите“ владееха събитията на терена. В 56-тата минута Дуа се разписа за втори път и при резултат 3:0 всички надежди на Септември се изпариха. Стоян Стоичков върна едно попадение, което обаче изобщо не промени хода на срещата и тя завърши при резултат 3:1 за Лудогорец.

Купа на България

Ясни са всички 1/4-финалисти за Купата на България

Разградчани са и последните 1/4-финалисти за Купата на България. Първи се класира Левски, който победи Витоша Бистрица с класическото 3:0 в четвъртък, 11 декември. В петък се класира още един отбор – Арда Кърджали победи Черно Море с 3:0. А в събота цели три тима подсигуриха местата си на 1/4-финалите – ЦСКА 1948 се наложи над Славия с 3:2, Ботев Пловдив надви Спартак Варна с 2:0, а ЦСКА победи Локомотив София с 2:1. Неделният ден изясни имената и на други два отбора, които продължават напред за Купата на България – Ботев Враца победи Добруджа на дузпи след нулево равенство след продължения, а Локомотив Пловдив разгроми Монтана с 4:0.

Николай Илиев
