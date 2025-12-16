Предупреждение: Киев и Източна Украйна са на крачка от пълен колапс на енергийната система

Вълна от масивни руски атаки тласка енергийната мрежа на Украйна към пълен колапс. Това пише The Washington Post, като се позовава на официални лица и анализатори, запознати със ситуацията. Прогнозата идва в момент, когато Москва се стреми да деморализира страната, а Белият дом оказва натиск върху Киев да подпише мирно споразумение. Поредицата от руски атаки с дронове и ракети, насочени към енергийната инфраструктура, започна през октомври и оттогава предизвика сериозен недостиг на електроенергия в цялата страна с настъпването на зимните студове.

Ударите заплашват напълно да деактивират преносните системи, които пренасят електроенергия от запад – където в момента се произвежда по-голямата част от електроенергията на Украйна – на изток, което на практика би разделило страната на две, казаха няколко души, запознати с кризата. „Ако не сме на ръба“ на пълно спиране на електрозахранването в източната част на страната, „тогава сме много близо до него“, каза висш европейски дипломат, пожелал анонимност поради чувствителността на въпроса.

Експертите са съгласни, че е почти невъзможно да се предвиди точно колко атаки ще са необходими на Русия, за да успее в целта си за пълно спиране на електрозахранването на части от страната, сред които е и Киев, защото това ще зависи от това какви цели ще бъдат ударени и дали Украйна разполага с резервни доставки за бързи ремонти. Въпреки това, Украйна, която отдавна страда от енергийни атаки, със сигурност е в една от най-тежките си позиции досега. Бомбардировките също така отслабиха вече ограничените възможности за противовъздушна отбрана, разкривайки основни уязвимости, които биха могли да затруднят защитата на останалата част от мрежата.

В Киев жителите вече са без ток до 16 часа на ден, а предприятията работят предимно на генератори. Едно от решенията, предложени от Киев, може да бъде прекратяване на огъня в енергийния сектор, при което Русия ще спре атаките си срещу енергийната инфраструктура, а Украйна ще прекрати атаките си от далечни разстояния срещу руската нефтена и газова инфраструктура. В четвъртък и петък украинските служби за сигурност съобщиха, че украински дронове са атакували и са затворили руска нефтена платформа в Каспийско море. Москва обаче заяви миналата седмица, че не би била склонна да обмисли подобна мярка. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия работи за „мир, а не за прекратяване на огъня“.

„От седмици насам публично призовавам да се предложи на руснаците договорено енергийно примирие“, каза украинският депутат Виктория Гриб, която е член на парламентарната комисия по енергетика. „Подобна стъпка, ако всички необходими дипломатически усилия бъдат положени спешно и настойчиво, би направила зимните перспективи малко по-малко песимистични. Тя би могла да представлява и жизненоважна първа стъпка към истински мир“, добави тя.

Русия засилва атаките

В четвъртък украинският президент Володимир Зеленски заяви пред журналисти, че е „готов“ за прекратяване на огъня в енергийния сектор, но че „Съединените щати вярват, че сме близо до споразумение“, което само след като бъде приложено, може да положи основите за пълно прекратяване на огъня. Докато часове прекъсвания на електрозахранването, тъмни улици и ревът на дизелови генератори са познати явления във военновременния Киев, тази зима атаките изглеждат по-последователни и целенасочени.

Украинският заместник-министър на енергетиката Микола Колисник заяви, че Русия е изстреляла близо 5000 дрона и ракети през ноември, в сравнение с 2000 на месец в началото на годината, включително стотици дронове и десетки ракети, насочени към електроцентрали, преносна мрежа и газова инфраструктура, често фокусирани върху определен регион. „Те правят тези стратегически атаки“, каза Колисник. „Например, в края на ноември имахме атака срещу производството на електроенергия в западната част на Украйна и тя беше мащабна. Тя беше разпределена между различни видове съоръжения, подстанции, електрогенератори – имаше редица цели“, добави той.

Въздушните атаки също са по-чести, което води до по-кратко време за отстраняване на щетите. В началото на декември работниците в електроснабдяването успяха да намалят времето на прекъсванията на електрозахранването в Киев до два часа и половина на ден, каза Колисник. Но голяма атака през нощта на 5 декември отново сериозно повреди електропреносната мрежа и електрозахранването на Киев се срина. „Реагираме възможно най-бързо, но става все по-трудно“, каза Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на DTEK, най-голямата частна енергийна компания в Украйна. „Загубихме значителна част от капацитета си. Ключов фокус сега е да намерим резервно оборудване в различни части на Европа, което можем да доставим бързо в Украйна. Най-важните части са трансформаторите и газовите компресори“, добави той.

В допълнение към разделянето на украинската енергийна мрежа наполовина, Кремъл „преследва и друга стратегия за създаване на енергийни острови“, каза европейският дипломат, при която отделни региони „ще бъдат откъснати от всякакво производство и доставки на електроенергия от съществуващата преносна система“. Украинските региони на фронтовата линия или до руската граница страдат още повече, казват официални лица. „По цял ден руснаците се опитват да ударят енергийни съоръжения там, от малки до големи“, каза Колисник.

Валерий Осадчук, ръководител на комуникациите в украинския оператор на електроенергийна мрежа „Укренерго“, заяви, че атаките са насочени и към инфраструктурата за пренос и разпределение на електроенергия. В момента има ограничения за електричество в цялата страна.

От октомври до декември Русия „нанесе осем масивни ракетни удара и удари с дронове по енергийната инфраструктура на Украйна“, каза той, а руски атаки „срещу отделни енергийни съоръжения или конкретни региони се извършват почти всеки ден“.

Въпреки постоянните атаки и това, което според официални лица изглежда като явен опит за прекъсване на преноса на електроенергия между двете половини на страната, електропреносната мрежа все още функционира. „На една крачка сме от пълно спиране на тока в Киев“, каза човек, запознат с енергийната криза.

Но бяха необходими само два дни, за да се извършат основни ремонти по време на пълното спиране на електрозахранването през 2022 г. Ако Украйна получи доставките за извършване на бързи ремонти и Русия не бомбардира многократно едни и същи места, поправките могат да се случат бързо и няма да е „краят на света“, добави източникът, пожелал анонимност, за да обсъди свободно чувствителна тема.

„Ситуацията можеше да бъде много по-лоша, ако не бяха инженерните усилия на „Укренерго“, каза Михайло Гончар, президент на Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“ в Киев – мозъчен тръст, фокусиран върху енергийните въпроси. Въпреки това, каза той, електрозахранването „ще бъде нестабилно през зимата и дори пролетта“.

"Смееш се, за да не плачеш"

Дори докато кремълските сили бомбардират украинските градове от въздуха, някои украинци казват, че са свикнали със зимите без електричество. Най-важното, казват те, е, че няма да бъдат принудени да приемат потенциално несправедливо мирно споразумение с Русия.

43-годишната Тетяна Палиенко, козметичка, живееща на последния етаж на жилищна сграда с трите си деца, каза, че за разлика от предишните зими без ток, „свързаността сега е по-добра - телефонните връзки и интернет работят, всичко функционира“.

Миналата седмица тя организира парти за Никулден за най-малката си дъщеря в училището си. „Нямаше електричество, така че всички включиха фенерчета“, каза тя. „Всичко започна навреме – никой не чакаше токът да се върне. Към края токът се възстанови 20 минути по-рано и децата извикаха: „Ура! Истинско чудо е!“

Но 19-годишната Каролина Мачула, администратор в боксов клуб, се чувства изтощена. Тя казва, че трябва да изкачва 15 етажа стълби до апартамента си, когато асансьорът не работи. „Това е психологически вредно: Смееш се, за да не плачеш“, каза тя. „Хладилникът ни даде на късо, защото постоянно се включва и изключва. А когато е изключен за дълго време, всичките ти продукти се развалят – не можеш да си купиш нищо“, обяснява тя. „Изобщо не искам да напускам страната. Никога в живота си. Но украинците едва оцеляват тази година“, казва още Каролина.