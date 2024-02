Пак взрив и облак дим във важно военно руско предприятие (ВИДЕО)

Според свидетелски показания, цитирани от руския опозиционен телеграм канал ASTRA, става въпрос за взрив в района на военно-промишленото предприятие ФНПЦ "Алтай" (FSPC Altai). То е собственост на АО "Корпорация "Московски институт по топлотехника"", който от своя страна е част от държавната корпорация "Роскосмос".

Свидетел твърди пред Siberian Express, че експлозията може да е станала в завода на АО Федерален научно-производствен център Алтай (FSPC Altai). Знае се, че там се извършва изследователска работа, включително за военнопромишления комплекс на Руската федерация.

"Днес жителите на Бийск чуха трясък в района на индустриалната зона. Това, според технологичния процес, беше извършено от едно от предприятията на нашия град. Няма повод за притеснение", написа в Телеграм кметът на града Виктор Щигрев.

Дали е така - само преди два дни такова обяснение беше дадено за друго подобно събитие, но в Москва, припомнете си: Рафинерията "Газпромнефт" в Москва: Огромен пламък посред нощ предизвика чудене (ВИДЕО)

An explosion reportedly occured in Biysk, Russia, at the Altai FSC Federal Research center which is a Russian military-industrial complex enterprise that conducts scientific researches and manufactures military products.